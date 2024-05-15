路透：Neuralink腦內植入晶片有電線脫落問題

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-15 19:46

路透周三 (15 日) 援引五名知情人士消息報導，馬斯克旗下新創公司 Neuralink 上周披露，其第一位病患腦內植入的晶片電線脫落，而這是該公司一直以來都知悉的問題。

其中三名知情人士表示，Neuralink 去年在美國獲批前進行的動物試驗證明，腦內晶片的電線可能會脫落，進而中斷解碼大腦訊號的敏感電極。不過 Neuralink 認為這種風險很低，無須重新設計。

Neuralink 上周表示，大腦植入物的細導線比人類的毛髮還細，電線脫落後影響晶片感測大腦訊號電極，便無法透過訊號傳遞將意識轉化成動作，例如透過意念操控電腦滑鼠。該公司表示，透過修改演算法使其晶片更為敏感，恢復患者腦內晶片監測大腦訊號能力。

對於上述消息，Neuralink 及其高層並未立即回應置評請求。知情人士透露，美國食品暨藥物管理局 (FDA) 已知悉這種電線的潛在問題，因為 Neuralink 在開始申請人體試驗時曾分享動物試驗結果。

對此 FDA 拒絕就是否意識到這個問題或其可能的重要性發表評論，僅表示將繼續監測參加 Neuralink 研究的患者安全。

據悉，如果 Neuralink 在不重新設計的情況下繼續試驗，發生更多電線脫落的情形，證明演算法調整仍不足改善狀況，就有可能面臨挑戰。

另一方面，若重新設計也會有自身風險。倘若需要固定在腦內，需要移除或者發生電線脫落時，恐怕會造成腦組織損傷。

Neuralink 現任和前任員工表示，該公司試圖以一種能夠無縫移除螺紋的方式設計螺紋，以便隨著技術的進步，植入物可以隨著時間的推移而更新。

Neuralink 在上周更新的部落格中表示在手術後的幾周內，多數腦內植入物的電線脫落，不過並未提及對人體不利健康影響，也並未透露該晶片的 64 條電線脫落幾根或者停止收集大腦數據。

值得注意的是，根據 Neuralink 公司的紀錄，在動物實驗階段，部分腦內植入晶片的豬隻出現大腦肉芽腫 (Granuloma) 的現象，引起該公司研究人員擔憂，因為晶片的電線可能就是導致病症原因。

肉芽腫是是在許多疾病炎症發生過程中形成的一種結構。當免疫系統識別外來物質但無法消滅時，會嘗試將其圍堵起來形成肉芽腫。

其中一起動物實驗案例中，有豬隻出現嚴重病症，在術後出現發燒、嘔吐症狀，而 Neuralink 研究人員直到豬隻死後檢查大腦才發現問題嚴重程度。