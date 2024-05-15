IEA下修今年石油需求成長預測 加大與OPEC展望差距

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-15 20:07

由於經濟成長放緩和歐洲天氣暖和，國際能源署 (IEA) 周三 (15 日) 下調今年全球石油需求成長前景，此舉與石油輸出國組織 (OPEC) 昨日的強勁展望差距越來越大。

具體來看，IEA 最新公布月度石油市場報告顯示，今年全球石油需求每日將成長 110 萬桶，較先前預期的每日減少 14 萬桶，主因是經合組織 (OECD) 需求疲軟。另外工業活動低迷與暖冬削弱汽油消費也成影響因素，特別是歐洲，柴油車占比下滑已減弱汽油消費力道。

除上述狀況外，IEA 還在報告中指出，今年美國柴油供應減弱，這足以令 OECD 第一季石油需求重新陷入萎縮。不過 OECD 的需求下滑在一定程度上被中國引領的非 OECD 需求反彈抵消。

相反的，OPEC 昨日公布月報顯示，今年石油需求每日成長 225 萬桶、2025 年則每日成長 185 萬桶，兩項預測均與上月持平。該組織仍維持看好態勢。

IEA 和 OPEC 之間的差距現在甚至比今年早些時候更大，根據外媒分析，2 月份每日 103 萬桶的差距是至少自 2008 年以來最大的。

值得注意的是，這兩個組織對 2025 年的預測更為接近，IEA 小幅上調需求成長預估至每日 120 萬桶，OPEC 維持每日 185 萬桶預測不變。

IEA 稱，儘管全球需求經濟前景自去年底以來有所改善，但西方主要經濟體的通膨居高不下，令投資人降低了對央行降息的預期。美國和歐洲幾個月來一直居高不下的借貸成本抑制了經濟成長和石油需求。

IEA 預估，明年市場整體上將更加平衡，OPEC 以外國家的供應將增加，即使石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 自願減產維持不變，到 2025 年，全球石油供應可能會每日增加 180 萬桶，而今年的增幅為每日 58 萬桶，這主要取決於非 OPEC + 的產量成長。

對對中長期需求前景展望，IEA 和 OPEC 也存在分歧。前者預估石油需求將在 2030 年達到高峰，OPEC 則認為，未來 20 年石油消費量將持續成長，並沒有預測到高峰。