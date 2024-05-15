歐元區今年首季GDP修正值報0.4% 軟著陸步入正軌

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-15 20:46

歐盟統計局 (Eurostat) 周三 (15 日) 公布最新修正數據顯示，歐元區在 2023 年下半年經濟成長步入小幅衰退後，今年第一季國內生產毛額 (GDP) 年增、季增率雙雙成長，就連長期拖累的德國經濟成長也超預期。

具體來看，歐元區今年第一季經季節調整後 GDP 季增 0.3%，符合市場預期，經濟呈現恢復態勢，去年第四季為下滑 0.1%；按年來看，歐元區今年第一季季調後 GDP 年增 0.4%，符合市場預期，較去年第四季的 0.1% 明顯加速成長。

不過在歐洲主要經濟體中，德國經濟仍處在萎縮狀態，今年第一季 GDP 下滑 0.2%，與前一季持平，但優於市場預期；法國經濟則加速恢復成長，今年首季 GDP 季增 1.1%，優於前季的 0.8%；西班牙和義大利第一季 GDP 分別季增 2.4%、0.6%。

另一方面，歐元區就業市場持續緩慢恢復。數據顯示，今年第一季歐元區就業人數季增 0.3%，按年來看成長 1.0%。

歐盟執委會預測，今年歐元區 GDP 將成長 0.8%，2025 年將成長 1.4%，與三個月前的最後一組預測相比幾乎沒有變化；今年和明年的通膨率預期從先前的 2.7% 和 2.2 % 下調至 2.5% 和 2.1%。

歐盟經濟委員 Paolo Gentiloni 在聲明中表示：「我們預計今年和明年的成長將逐步加速，因為私人消費受到通膨下降、購買力恢復和就業持續成長的支撐。」

不過他警告，明年公共債務將略有增加，需要在保護投資的同時進行財政整頓。

根據歐盟最新預測，2024 年和 2025 年歐元區總預算赤字分別為 3% 和 2.8%，高於先前預測的 2.8% 和 2.7%。法國和義大利目前面臨更大的赤字，德國和西班牙的缺口預計將較小。

ECB 下月降息呼聲越來越大

值得注意的是，通膨穩定下滑之際，歐洲央行 (ECB) 將在 6 月開啟降息周期，並將在下半年繼續降息，市場預估今年內將有三次降息。

法國央行總裁戴加祐 (Francois Villeroy de Galhau) 表示，歐洲央行很有可能在 6 月的下次政策會議上開始降息。他周三在接受 RTL 電台採訪時說，除非出現意外，否則 ECB 仍致力於到明年將通膨率從目前的 2.4% 調至 2% 的目標。

戴加祐的言論反映了一種共識，儘管在 6 月首次降息後，一些較為鷹派的 ECB 決策者敦促在降息方面更加謹慎。支持這種觀點的是歐元區薪資持續上漲，以及中東局勢造成的能源市場不確定性。歐元區經濟的強勁成長也可能使政策放鬆變得不那麼緊迫。

ECB 其他官員包括芬蘭央行總裁雷恩 (Olli Rehn)、愛沙尼亞央行總裁 Madis Muller 也在同日表達對 6 月降息的支持。