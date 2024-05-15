AI正塑造中國產業！小摩：醫療、汽車與電力將最先成為贏家

鉅亨網新聞中心 2024-05-15 08:52

快速進步的 AI 技術正大規模改變各行各業，摩根大通 (下稱小摩)(JPM-US) 周一 (13 日) 發佈研究報告指出，AI 浪潮將引發中國醫療、汽車與電力三大產業產生巨大轉變，在 AI 賦能下，這些產業將迎來新的發展機遇。

小摩在報告中探討 AI 如何顛覆醫療產業、電動車和無人駕駛汽車市場及中國跟其他地區電力消費的未來。

AI 正在醫療產業的醫療影像設備、診斷和藥物發現等領域獲得部署，去年首批完全由 AI 生成的藥物在中國進入人體臨床試驗，主要製藥集團正在該領域進行大力投資，以提高研發效率並節省長期成本。 慢性病和自身免疫藥物市場料將成為中國一個重要成長領域，未來中國市場每年料將有 27% 左右的成長率，到 2030 年的產值上看 200 億美元，AI 在其中可發揮重要作用。

小摩表示，慢性病創新藥物市場仍由跨國藥廠主導，但中國藥廠將透過加大在該領域的研發力道迎頭趕上。

AI 也正應用於疾病診斷和治療等醫療場景，線上醫療平台 Medlinker 近來推出 MedGPT，一款類似於用來診斷常見疾病的 ChatGPT 的 AI 工具，旨在處理從診斷到處方檢查和藥物治療的整個過程。

小摩表示，MedGPT 凸顯出上述領域的巨大潛力，近年已出現相當多 AI 工具，且可能看到更多基於大語言模型 (LLM) 的應用程式被導入到此類市場。鑑於中國 AI 解決方案市場將比全球經歷更高成長，中國醫療保健相關 AI 解決方案市場將出現更高成長。

汽車產業方面，中國電動車市場的競爭日益集中在 AI 及其如何支援自駕技術，各大車廠希望透過有競爭力的價格和自駕能力來吸引年輕消費者，企業擴大在中國的研發，專注於互聯、自駕技術、軟體和硬體開發。

自動駕駛分有 6 個級別，從 L0(全手動) 到 L5(全自動化)，中國目前在滲透無人駕駛市場的競爭中處於領先地位。

小摩中國股票及亞洲汽車研究部主管表示，隨著未來的電動車越來越像智慧手機或四輪智慧型設備，自駕技術對於希望吸引年輕消費者的公司來說將變得更加重要，中國年輕的購車者將日益認為 3/4 級半自動駕駛功能將是必要功能，在買車時創造了對此類功能的需求，未來沒這功能的產品可能會很難賣。

在電力產業上，中國電網設備股票今年迄今大幅上漲至少 20%，高過上證綜合指數漲幅約為 6%。隨著 AI 採用正提高電力消耗成長預期，投資人開始欣賞全球電氣設備的成長題材。此外，AI 潛力的快速發展影響電力和變壓器供應商，由於 GPU 供電的 AI 伺服器消耗更多電力且運行溫度更高，資料中心可能需要升級電力基礎設施來處理更多電力。

小摩指出，對更多電力來支援 AI 發展的需求，將增加對變壓器和開關設備等電氣設備的需求。到 2026 年，AI 電力需求恐成長 10 倍，這可能會增加升級電力基礎設施的需求，隨著全球電力消耗不斷上升，各大洲電網資本支出將出現這種的結構性增長。未來十年資本支出每年料將成長約 5%。