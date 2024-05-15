咆嘯貓回歸 迷因股飆漲 2021軋空戲碼能否重演？

鉅亨網編譯許家華 2024-05-15 11:12

迷因股 AMC 娛樂控股公司 (AMC-US) 周二 (14 日) 收高 31.98%，本周該股上漲一倍多，該公司也完成 3 月底開始的股票出售過程。

AMC 周二收在每股 6.85 美元，早盤一度漲幅達 78% 至 9.22 美元，本周漲逾 130%，追在另一檔迷因股 GameStop (GME-US) 170% 漲幅之後。

AMC 目前處境微妙，一方面，AMC 的表現繼續優於許多競爭對手，據 Barrington Research 分析師 James Goss 稱，美國第一季電影業銷售額平均下跌 6%，但 AMC 第一季美國銷售額僅下降 3% 至 3.72 美元。

但 Goss 指出，AMC 負債累累，短期債務約 15 億美元多，另外又背負 85 億美元的長期債務，只能盡其所能限制支出。然而，好萊塢的罷工意味著今年夏天上映的電影不太可能成為過去幾年那樣的大片，這恐限制 AMC 今年的票房收入及其償還債務的能力。

S3 Partners Predictive Analytics 董事總經理 Ihor Dusaniwsky 表示，截至本周，AMC 股票今年已下跌 52%，股票被嚴重賣空。那些部位遭受嚴重損失，自 5 月到周一約莫虧損 1.26 億美元，「那些虧損可能會更糟糕，因為許多空頭願意介入，並以 5 美元左右的價位做空該股。」。

AMC 也一直在出售股票，根據美國證券交易委員會 (SEC) 周二發布的文件，AMC 透過出售售 7250 萬股股票籌集了約 2.5 億美元，平均價格為 3.45 美元，若以該股當前價位考量，這實在不是個好價格，但仍高於這段期間的均價 3.29 美元。

Navellier & Associates 分析師 Louis Navellier 寫道，「出售股票」是當前所發生的事情中唯一有理性的舉措，因為該公司的資產負債表壓力非常大。」

這足以阻止賣空者嗎？此回還能上演小蝦米搏倒大鯨魚的戲碼嗎？

其他迷因股同樣高漲，迷因股大師咆嘯貓 (論壇名 Roaring Kitty，真名 Keith Gill) 的回歸似乎引發整個迷因領域的反彈，GameStop (GME-US) 周二漲逾 60%，收在 48.75 美元，盤後續揚 4% 以上。黑莓、Koss、SunPower 等股票也上漲。

然而，這些公司的基礎業務沒有太大變化，目前尚不清楚是什麼推動了這些舉動。

值得注意的是，目前空頭尚沒有開始平倉的跡象，在波動如此劇烈的市場中，一旦空頭回補，可能會推動股票繼續走高。

Smead 資本管理公司基金經理 Cole Smead 週二評論稱，隨著散戶再次大舉湧入遊戲驛站等迷因股，這些股票紛紛大漲，但坦白的說，這種行為非常愚蠢。

Smead 補充道，這完全就是在賭博，不只是年輕人，還包括像他這樣四十多歲的人也在做這種非常愚蠢的事情。

他引用查理 · 芒格的話說，散戶這種行為就像吃老鼠藥一樣危險，這種交易方式可能帶來嚴重的負面後果。

2021 迷因股緣起

2021 年時，GameStop 由於網路遊戲的競爭導致經營績效不佳，遭美國避險基金梅爾文資本 (Melvin Capital Management) 大規模放空。當時美國知名網路論壇 Reddit 上，咆嘯貓 Keith Gill 號召 r/wallstreetbets(華爾街賭場) 討論版中的網友買進 GameStop 股票，引發 GameStop 股價暴漲近 92%。