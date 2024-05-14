安永解密保險業發展3大重點  Gen AI、ESG帶來革命性衝擊

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-14 16:31

「2024 安永保險業展望報告」今 (14) 日指出，全球保險業正面對著更大的挑戰和機會，包括了數位化發展、充滿不確定的未來趨勢下如何提供社會價值，以及創新來面對客戶不斷改變的需求。此 3 大發展重點影響保險業的未來策略規劃，業者除需增加信任和透明度，也可採取差異化且目標明確的策略，才能持續提升績效、縮小保險的保障和儲蓄缺口。

安永聯合會計師事務所金融服務產業負責人張正道表示，保險主要提供風險規避及保障功能，臺灣在 ESG 趨勢當道及健康意識覺醒等需求下，保險商品也推出符合 ESG 的綠色保險商品，以及結合保戶自主健康管理與保險商品的外溢型保單。

張正道也提醒，隨著消費者及保險公司對 AI 的接受程度越來越高，保險業要安全、成功地實施 AI，必須要有紮實的治理、監督和控制制度為基礎，如安永 EY.ai 人工智慧平臺，可協助客戶部署 AI 能力。

在生成式人工智慧迅速崛起不到一年後，消費者、監管機構和企業高階主管們皆憂喜參半。雖然許多保險公司對於要在企業中快速部署 Gen AI 應用程式感到壓力，但他們還必須花費時間建立強大的治理模型，以便在保險業中更加安全、可靠地實施 AI 策略。

使用 Gen AI 的相關透明度，尤其是涉及敏感客戶數據時，對於在客戶、合作夥伴和監管機構之間建立信任相當重要。數據模型輸入和輸出的驗證，以及 Gen AI 應用程式和介面生成的所有輸出的適當標記是重中之重。主要目標是防止在承保範圍、定價和索賠決策中出現偏差和不公平的結果。

雖然 AI 有望帶來降低成本，以及提升效率及客戶體驗等優勢，但是財務等多方面的風險也隨之而來，例如 Gen AI 能夠提供個人化產品，打造專屬客戶的溝通模式，但也引發較高的隱私侵犯、歧視風險。若要大幅提高 AI 投資的報酬率，應該全面了解業務或部門的特有風險，包括敏感資料、透明度問題及隱私問題。

有關 AI 監管的前景，全球監理機關正針對相關應用，積極制定指導方針和初步立法。自 2022 年 Gen AI 被廣泛應用，更加劇了監理工作的急迫性，產業團體希望監理機關能夠提出在各司法管轄區普遍適用的準則，但在短期內，礙於不同地區的差異和分散的法遵要求，美國很可能緩慢地採取有限的監管措施，而歐洲可能以歐盟《人工智慧法案》的形式全面立法。

永續發展已成為保險業的重要考量因素，報告中建議，保險業應先以 ESG 投資為引領，結合保險業的風險管理與保單範疇，制定靈活的解決方案，為社會與環境帶來正面影響。保險業因深厚的風險專業知識，使得消費者普遍認為保險公司能夠提供社會價值。

保險業能聚焦提供社會的價值，若是具有遠見和靈活應變能力的保險公司，可提高相關監理措施的透明度來增強消費者的信任；採用獨特變革管理策略的公司也將更順利地適應各種準則，把握新的成長機會；或者縮小全球保障和儲蓄缺口的問題，例如制定靈活的解決方案，幫助人們管理生活各方面的不確定因素。

消費者持續尋求具備健康、安全和保障的全面解決方案，不斷變化的客戶需求，更是推動保險業者創新最有力的外部力量。尤其是信任及透明度，對保險業的未來前景相當重要，加上保險產品和服務演變，以及保障型和儲蓄型產品的重要性提高，消費者逐漸傾向選擇值得信賴的供應商，就是能提供正確建議、給出適當解決方案並做出正確決定的公司，更受到青睞。

此外，保險業出現最重要的兩項創新：生態系統、嵌入式保險，能夠滿足客戶的需求。生態系統提供了便捷的一站式服務，消費者可獲取更廣泛的互補產品。由於約 75% 利潤來自具備協調功能的生態系統，因此信任和品牌意識在生態系統中發揮重要的作用。