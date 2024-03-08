惠譽信評：金管會拓寬保險業籌資管道 將令業者受益

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-08 15:28

惠譽信評表示，鑒於臺灣債券市場胃納有限，金管會開放保險業得透過成立特定目的國外籌資事業 （SPV） 於國外發行具資本性質之債券，將有助多元化該行業的籌資管道。這一監理變化預期將緩解保險業者因 2026 年將實施新一代清償能力制度（ TW-ICS）所帶來的資本壓力。

惠譽信評認為，金管會 2024 年 3 月 5 日宣佈的監理變更，對保險業者的評等具有正面影響，新規定下，諸多壽險業者可以分散籌資管道，優化資本結構，紓解兩年後導入 TW-ICS 過渡階段的股東資本需求壓力。 2023 年，壽險業者踴躍發行新台幣次順位公司債以補充清償能力，金管會的上述決策可能會減少保險業者對臺灣資本市場的依賴，尤其當國內資本市場承壓時可能會帶來益處，此舉亦有助臺灣保險業者在進入國際資本市場籌資方面與全球保險業者看齊。

保險業者可以籍此發掘規模更大且更多元的海外資本市場，拓展投資者群體，並可能在利率相對有利的司法轄區削減資本成本。此外，躋身國際金融市場可以提高本土保險業者的知名度，增強其在全球範圍內的信譽和聲譽。 國泰人壽（保險業者財務實力評等：A / 穩定）於 3 月 6 日即率先宣佈擬在新加坡設立 SPV，成為首家回應該政策的保險業者。

但是，監理變化可能會令保險業者面臨風險和挑戰，包括外匯風險以及遵循國際法規以及管理跨境融資結構的複雜性。 積極穩健的風險控管對保險業者的業務經營至關重要。

金管會的法規修正案對保險業者赴國外發行債券做了規定，該等債券將被納入清償能力計算中資本額度的一部分。規則列示了金管會開放保險業可透過成立全資特定目的 SPV 國外籌資事業於國外發行具資本性質的債券，並得對該資本性質債券提供保證，以及核准設立 SPV 的證明和設立地之公司登記文件等細則。

成立 SPV 公司的資金，也將和保險業者發債額度並計入海外 45% 限額的控管。若其海外投資已到 45% 的上限，則不能在海外發債。另外，也會有信評、發行限額等要求，及交付保管機構來保管，及投資後管理的內控機制。 監理機構規劃上半年將法規修正完畢，今（2024）年底前應有望看到發行案上路。 一些壽險業者已經達到或接近海外投資額度的上限。

金管會近來致力於幫助保險公司在 15 年過渡期內順利接軌到新清償能力制度，已調降幾類資產的風險資本係數，並在 2023 年納入了利率風險的調整和過渡措施。