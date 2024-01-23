IFRS17衝擊保險業  資產負債管理為成敗關鍵

臺灣保險業將於 2026 年接軌 IFRS17，目前只剩不到兩年時間，許多資產負債管理的議題必須解決，包括如何制定資產負債表現指標、如何制定策略資產配置及如何建置財務以及清償能力預測系統，以降低資產與負債的錯配，都是保險業必須要具備的關鍵能力。

IFRS17 實施，保險負債將改以現時基礎計算，資產端迎來唯一的一次會計重分類的機會。接軌後，無論是資產或負債的衡量，皆會對市場產生敏感反應。安永聯合會計師事務於日前舉辦「IFRS17 時代下的資產負債管理」研討會，討論未來資產負債管理的實務作法，包括資產負債管理的表現指標、管理維度、架構藍圖，以及資產重分類的評估方式等。

首先，從 2007 年以來，台灣保險業資金規模大幅成長，從新台幣 7.48 兆增長至 2023 年 9 月 31.41 兆，巨大的資金以及背後的同等履約責任對保險業及金融業形成巨大壓力；2022 年美元大幅升息，突顯臺幣與美元之間利率不對等的變動風險，在壽險業幣別錯配嚴重的情況下，不對等升息造成資產負債評估變動差異增大。

加上外幣高利率的誘因造成保險大量解約，2023 年的前 9 個月，壽險業資金淨流入十多年，竟首次由正轉負為淨流出 1,200 億，加劇業者資產配置的挑戰。因此，業者應儘快針對 IFRS17 與 ICS 接軌前後的投資策略、IFRS9 的會計重分類等變動因素進行財務表現預測，並以此為基礎進行前瞻管理。

其次，在考量資產負債管理時，應配合財務表現預測之目的，來設計各種報表，而目前保險行業 IFRS17 以及 ICS 建置都以結帳為主，缺乏預測能力。因此為了展望未來的資產負債預測管理體系架構，需考量發展包括「資產配置模型」、 「資產負債管理系統平臺」與「監理與管理指標產出」三大工具。再者，研討會亦探討了業界關心的 2026 年 IFRS9 資產重分類的技術議題，以及接軌後如何進行日常資金的會計分類作業要點。

對於資產負債管理的系統架構，安永諮詢服務股份有限公司執行副總經理謝佳男分享重點包括資產負債管理平台、監理報表、管理報表與溝通等三大架構。台灣穆迪分析股份有限公司解決方案總監劉育宏則介紹資產負債管理之解決方案功能，以協助保險業面臨未來的新挑戰。