台灣保險業首度參與世界氣候峰會 南山人壽董事長尹崇堯期許「能力越大，責任越大」

聯合國氣候變化綱要公約 (UNFCCC) 第 28 屆締約方大會 (COP28) 今年在阿拉伯聯合大公國杜拜舉辦，為期兩周，世界氣候峰會 (World Climate Summit) 作為期間最大的周邊會議之一，聚集世界重要的金融機構及各方利害關係人討論氣候行動，因此被稱為「投資界 COP」(Investment COP)。南山人壽董事長尹崇堯應邀於今 (7) 日，參與峰會之「透過保險實現氣候韌性的未來」研討會，透過視訊與杜拜現場聽眾互動，分享台灣現況、公私部門經驗及南山人壽的氣候行動成果，此為台灣保險業首次參與世界氣候峰會，和全世界分享台灣的金融保險永續經驗，意義非凡。

作為保險業領導品牌及推動健康永續議題的先驅，今年，南山人壽為首家前進世界氣候高峰會的台灣保險業者，尹崇堯以視訊參與研討會，主題為「透過保險實現氣候韌性的未來 (Ensuring a Climate Resilient Future Through Insurance)」，討論保險業在氣候韌性扮演的關鍵角色，尹崇堯分享三項重要觀察。

第一，保險扮演台灣經濟產業的重要角色。保險業是台灣極具重要性的產業，2022 年台灣保險業資產達 1.1 兆美元，佔金融業總資產的 34%(註 1)，保險滲透度 11.4% 更在全球排名第五 (註 2)，還創造了約 40 萬個就業機會，佔全國總就業人數的 3.4%(註 1)，龐大的從業人員與家庭保戶更是編織出緊密的人際網。同時，隨著人口結構邁向超高齡及少子化，並面臨新醫療科技的挑戰，商業保險作為社會安全網的一環，對國民的退休生活和長期健康發揮關鍵作用。

第二，保險業可透過影響力投資及綿密人脈網路改變社會。尹崇堯表示，保險業是擁有高影響力的行業，首先，以龐大的資產為基礎，呼籲合作企業及交易夥伴投身 ESG 實踐，致力實現淨零碳排目標。這不僅能夠發揮投資人的永續影響，同時也推動產業實現低碳轉型，並守護地球及台灣公民。其次，南山人壽擁有逾 660 萬保戶和 4 萬名內外勤夥伴的廣大網絡，透過綿密的人際聯繫，持續提升公眾對氣候變遷和永續發展的認知，動員參與氣候變遷、社會公益及環境保護活動，發揮影響力。

第三，健康的重要性與日俱增，在全球氣候變遷議題中成為主流。氣候變遷對人類健康影響廣泛，根據政府間氣候變化專門委員會 (IPCC) 報告指出，全球近半人類生活在極易受氣候變遷影響地區，世界衛生組織 (WHO) 數據也顯示，過去二十年中因高溫死亡的 65 歲以上老年人數增加了 70%(註 3)，健康議題的重要性逐漸提升，本屆 COP28 期間亦舉辦首屆健康日 (COP28 Health Day) 和氣候健康部長級會議。尹崇堯於研討會表示，隨著健康意識提升，人壽保險業對於氣候變遷的角色會越來越重要，南山人壽自 2020 年底投入資源成立「健康守護圈」(註 4)，迄今已攜手超過 50 家大健康產業的合作夥伴，打造全健康歷程的「健康促進」及「醫療照護」健康加值服務，提供保戶在健康期、亞健康期、疾病期、失能期所需之健康照護服務，照顧民眾健康。透過促進民眾的健康福祉，確保其獲得妥善的醫療照護資源，並且在疾病發生時給予財務補償，藉此強化民眾對抗氣候風險的韌性。

尹崇堯進而分享，台灣非常積極投入淨零轉型，政府於 2023 年 2 月頒布《氣候變遷因應法》將 2050 年淨零排放目標納入法制，也進一步制定「2050 淨零排放政策路徑藍圖」。金融監理層級方面，金管會推動「綠色金融行動方案 3.0」，包括推動金融機構碳盤查及氣候風險管理、發展永續經濟活動認定指引、促進 ESG 及氣候相關資訊整合、強化永續金融專業訓練，以及協力合作凝聚淨零共識，整合金融資源支持淨零轉型，南山人壽也沒有缺席，積極響應政府推動淨零轉型。

最後，尹崇堯引用蜘蛛人電影中的經典台詞「能力越大、責任越大」作結，強調南山人壽在台灣具有相當能力和高影響力。南山人壽成立 60 年來，服務超過 660 萬保戶，擁有 4 萬名內外勤夥伴建立綿密服務網絡，以守護台灣社會為己任，積極履行企業社會責任，舉辦淨灘和海廢再生活動，並且與政府合作提供微型保險給予弱勢族群保障、關懷清寒家庭與身心障礙等弱勢族群，推動失智、長照宣導、原鄉照護等活動，同時與全台 210 家醫院合作，提供逾 4 萬個弱勢病患醫療照護費用。面對氣候變遷，南山人壽將持續透過影響力投資和社會影響力改變台灣，並且期望未來與各方共同推動改善氣候變遷與環境永續議題。