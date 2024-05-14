​​​​​​​施羅德：20年內全球電力需求暴增2倍！再生能源搭上AI順風車起飛

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-14 14:03

施羅德投信指出，未來 20 年內，電力需求將會成長 200%，為了滿足 AI 在碳中和倡議下日益增長的能源需求，可預期不能僅依賴核能或碳捕獲的天然氣，還需要便宜且隨時可以建設的可再生能源，轉型能源類股將搭上 AI 飆飛的順風車，可望乘風再起，拉出一段長紅。

經歷了挑戰重重的 2023 年後，能源轉型類股票在今年初仍受到逆周期性因素干擾，預期中的通膨持續，經濟數據具韌性，及持續的財政寬鬆政策，致使債券收益率再次回升，也因此對該主題相關企業的估值產生壓力。

與此同時，替代能源的主要消費市場，預期獲利低迷，以及那些受電力價格走低影響的公司，再再增加這個主題所面臨的難處，但經過這些短期的困境，施羅德 (環) 環球能源轉型股票基金經理人 Alex Monk 表示，已嗅到明朗的投資機會正在浮現。

主力消費市場需求逐漸穩定，電動車充電設備和熱泵庫存正在出清，住宅太陽能公司預計今年需求將有增長趨勢；以公用事業為主的市場，也看到了更明確的基本面，需求持續，供應鏈正常化，而電氣設備和其他較不具周期性的發電設備，獲利性也不容忽視。

施羅德投信表示：這一季已發現有些新聞報導，替代能源類股股價反應相當正面，顯示隨著全球獲利不確定性降低，風險報酬體質已經改善。能源轉型相關產業的估值此時看起來相當有吸引力，市場上有活絡的股票回購與整個產業的收購行為活動，就是強而有力的證據。

人工智能 (AI) 如何為能源轉型領域指出明燈？生成式人工智慧 (Gen AI) 的快速成長正在加速邁向更大量的電力需求，數據中心擴張、人工智能計算，都需要更多的能源強度，連帶地帶出對碳中和電力的渴望，恰好為能源轉型的公司提供了難得的獲利成長機會。

施羅德投信指出，預計在未來 20 年內，電力需求將會成長 200%，為了滿足 AI 在碳中和倡議下日益增長的能源需求，可預料的是不能僅依賴核能或碳捕獲的天然氣，還需要便宜且隨時可以建設的可再生能源，包括風能、太陽能、地熱、水力、備用儲能和電燃料等。

此外，即使燃氣渦輪機或核能可以成為數據中心的電力來源選項，這些傳統能源市場的有限供應，也將會提高電價，這一點將有利於永續能源的供應商。

目前，市場非常關注人工智能的直接受惠者，包括大型科技公司和數據中心公司，以及向電網提供基礎電力的公司。但是，還有一大群企業也值得投資人關注，例如那些在新能源或替代能源中，結構性轉變下得以受惠的族群，這些企業有賴於主動式投資經理來挖掘。