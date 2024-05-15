ETF存股族新歡出爐！老字號006208上月大增12,291戶

鉅亨網新聞中心 2024-05-15 09:20

臺灣證券交易所上周公布 4 月證券商承作定期定額衝高至新台幣 124.57 億元，再寫下歷史新高，13 日進一步公布定期定額投資個股及 ETF 前 20 名名單，從最新公布結果來看，台股高息 ETF 及代表台股前 50 大權值股的相關 ETF，依然是定存族的最愛，投資戶數續攀峰。其中 4 月定期定額 ETF 投資戶數排名出現洗牌，新增戶數由 (006208-TW) 富邦台 50 激增 12,291 戶奪冠。

根據臺灣證券交易所的統計，4 月定期定額 ETF 前三名為 00878 國泰永續高股息 26 萬餘戶、0056 元大高股息 25.68 萬戶及 0050 元大台灣 50 的 23.64 萬戶，4 月各增加 4,553 戶、2,635 戶及 3,758 戶；而投資人偏好的 ETF 不斷改變，過去 0050 一路穩居冠軍，前一、兩年被元大高股息趕上第一名，今年 3 月再由國泰永續高股息奪冠。而 (006208-TW) 富邦台 50 也大增，來到 14.93 萬戶，單月大增 12,291 戶。

近期國人瘋買高股息 ETF，月月配、高配息備受關注。目前台股 ETF 規模已超過新台幣 1.8 兆元，受益人數逾 800 多萬人，其中高股息 ETF 占比最高，規模及受益人數分別超過新台幣 1.2 兆元、580 萬人，顯見國人對於高股息 ETF 之喜愛程度。

然而，除非每月有固定現金流需求，否則長期來看，市值型 ETF 只要是追蹤長期看好的大盤指數，其績效一般而言都會超過高股息 ETF，因此，若想要更快累積財富，市值型 ETF 才是首選。將 ETF 的股息收入用於消費或是儲蓄，以長期財富累積的角度來看，效益不彰，不如將股息收入繼續投資，因為股息再投資的報酬率會往往會高於儲蓄的利率或是消費，持之以恆搭配長期看俏的市值型 ETF，可以讓財富持續累積，爆發力更強！

以國內的股票型 ETF 來說，最具代表性的市值型 ETF，就是 0050 元大台灣 50 及 (006208-TW) 富邦台 50。0050 和 (006208-TW) 追蹤同樣的「臺灣 50 指數」，不過，0050 和 (006208-TW) 還是有些差異之處，比如成分股比重、價格…… 等，其中，兩者之間又以內扣費用差距最大。

投資 ETF 時，真實的報酬率需要扣除內扣費用來計算，而較高的 ETF 內扣費用確實會影響獲利，投資人可以把「內扣費用高低」納為挑選 ETF 的條件之一。再加上 0050 與 (006208-TW) 追蹤相同指數，假設各持有 1 百萬的資產配置下，0050 的內扣費用一年就足足多 (006208-TW) 一千多元，長期投資成本的差異會更加可觀，因為被內扣的費用越少，實際上投入股市的金額就相對多，也就有更多創造獲利的機會。

尤其在兩檔 ETF 指數追蹤的邏輯類似，原則上，內扣費用較低的 ETF 長期投資之下，可以幫助投資人累積更多財富，很注重內扣費用的投資人，甚至是小資族，就更適合考慮相對便宜的 (006208-TW)。

近 5 年 0050 vs. 006208 內扣費用（%）

資料來源：投信投顧公會