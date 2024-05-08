美股重點新聞摘要2024年05月08日

鉅亨網新聞中心 2024-05-08 08:04

今日操盤前瞻

瑞典央行利率決議

台灣 4 月貿易收支

美股財報 (5/8 盤前)：Shopify(SHOP)、Uber(UBER)

蘋果春季發表會一文掌握：搭載 M4 晶片史上最薄 iPad Pro、兩款新 iPad Air

蘋果在台灣時間周二 (7 日) 晚上十點舉行線上春季新品發表會，內容包括新款 iPad Air 與 iPad Pro，其中後者搭載最新推出的 M4 晶片，該款晶片是用於人工智慧 (AI) 的極強大晶片，另外還有新款 iPad 周邊配件 Apple Pencil Pro、巧控鍵盤。閱讀全文...

美政府撤銷向華為供貨的部分許可證

TikTok 不滿「不賣就禁」法 怒告美國政府

根據多家外媒周二 (7 日) 報導，字節跳動旗下 TikTok 針對迫使其出售或面臨封殺的新法律控告美國政府。這起訴訟象徵自美國國會 4 月通過該法以來，TikTok 首次發起挑戰。閱讀全文...

Google 推出 Pixel 8a 搭載 Tensor G3 自研晶片

Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 周二 (7 日) 推出 Google Pixel 8a，旨在透過更新的螢幕和人工智慧 (AI) 技術輔助的超強相機功能，吸引精打細算的消費者。閱讀全文...

Fed 卡什卡里：高利率可能維持更長時間 甚至今年內不變