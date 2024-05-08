Google推出Pixel 8a 搭載Tensor G3自研晶片

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-08 01:20

Alphabet(GOOGL-US)旗下 Google 周二 (7 日) 推出 Google Pixel 8a，旨在透過更新的螢幕和人工智慧 (AI) 技術輔助的超強相機功能，吸引精打細算的消費者。

圖：Google

據了解，Google Pixel 8a 分別有 128GB、256GB 不同容量版本，售價各為 16,490、18,490 元，較前代價格略有上漲，顏色包含曜石黑、陶瓷米、海灣藍三色，即日起可於 Google 商店等通路預購，將於 5 月 14 日上市。與此同時，Google 也降低 Pixel 平板電腦的價格，推出不含充電座的新版本。

Pixel 8a 比 7a 晚了一年，增加了更快的處理器、更亮的螢幕、兩倍的儲存空間和新的 AI 相機功能。具體來看，新機搭載 Tensor G3 自研處理器，包括 AI 助理 Gemini、完美合照、畫圈搜尋、魔術修圖、魔術降噪等。

Google Pixel 8a 維持 6.1 吋 FHD+ OLED 螢幕，亮度提升高達 40%，峰值亮度達到 2,000nit，並提供最高 120Hz 螢幕更新率。電量也增加到了 4,492mAh，也支援 18W 有線快充、Qi 無線充電。

相機方面，Google Pixel 8a 搭載雙鏡頭主相機，擁有 6,400 萬畫素 Quad PD 廣角鏡頭（F1.89 光圈）、1,300 萬畫素超廣角鏡頭（F2.2 光圈、120 度超廣角），以及 1,300 萬畫素前鏡頭（F2.2 光圈、96.5 度超廣角），前後鏡頭支援 4K 錄影，後鏡頭則是具有 OIS 光學與 EIS 電子防手震。

另外， Pixel 8a 具有安全認證的 Titan M2 安全晶片及內建 VPN 功能，能為使用者帶來多一層的安全防護，手機同時也將提供長達 7 年的作業系統、安全性及功能推送更新服務。

在蘋果推出新款 iPad 的幾個小時後，此次發布是 Google 在手機和平板電腦領域更加積極進取的嘗試。儘管 Google 的安卓 (Android) 軟體被許多設備產業所使用，但自家的硬體產品卻沒有那麼大的影響力。

與 7a 一樣，8a 也將在越南生產，這是電子製造商在中國以外生產設備的更大努力的一部分。新機是 Google I/O 大會前一周發布的，屆時該公司將推出新的 AI 和安卓軟體功能。