美政府撤銷向華為供貨的部分許可證

鉅亨網編譯林薏禎 2024-05-08 04:24

消息人士表示，撤銷許可證將影響美國向華為銷售的手機和筆電幾片。眾議院外交委員會主席麥考爾 (Michael McCaul) 周二受訪時證實了政府的決定，稱此舉是阻止中國開發先進人工智慧 (AI) 的關鍵一步。

麥考爾聽取了有關英特爾和高通許可決定的簡報。他說：「這阻止了向華為出售任何晶片。我們一直擔心這兩家公司和中國太接近。」

上述決定是在華為上月推出首款 AI 筆電 MateBook X Pro 後所做出的。MateBook X Pro 搭載英特爾 (INTC-US) 全新的 Core Ultra 9 的處理器。

報導傳出後，美國商務部證實撤銷向華為出口的「部分許可證」，但拒絕提供具體細節。

在英國《金融時報》(Financial Times) 稍早報導上述消息後，高通和英特爾周二尾盤轉跌，最終雙雙收低 0.9%