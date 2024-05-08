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馬斯克救命稻草！陸媒爆料：中國可能支持特斯拉測試無人駕駛「小黃」

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-08 11:30

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美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克近日訪華期間提議在中國測試無人駕駛計程車。（圖：Shutterstock）

知情人士透露，除了尋求在中國推出最先進全自動駕駛（FSD）軟體外，美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克近日訪華期間還提議在中國測試無人駕駛計程車。

《中國日報》周三（8 日）披露，中國政府高層對馬斯克表示，「歡迎特斯拉在中國進行一些無人駕駛計程車測試」，並希望特斯拉「樹立良好榜樣」，但政府未立即批准其廣泛使用 FSD 功能。

在特斯拉銷量下滑、股價跌跌不休之際，馬斯克宣布全面將重心轉移至無人駕駛計程車，並說將在 8 月 8 日發布首款產品。

中國是特斯拉第二大市場，但越來越多本土電動車品牌以更低價格、更豐富的配備挑戰特斯拉的地位。特斯拉推出自動駕駛計程車，可能是特斯拉重奪市佔率、擺脫價格戰內捲的救命稻草。

《中國日報》指出，馬斯克訪華期間未詳細討論蒐集和傳輸自動駕駛數據的問題。特斯拉在全面推廣 FSD 功能之前，仍需獲得批准，才能大範圍蒐集數據，訓練自動駕駛人工智慧（AI）。

上月底馬斯克突訪北京，且馬上就拜會中國國務院總理李強，據《路透》報導，消息人士曾透露，馬斯克尋求與中國官員討論在中國推出 FSD 軟體，並要求中國允許數據輸往海外。

特斯拉在四年前推出 FSD，儘管客戶力促特斯拉在中國推出 FSD，但特斯拉目前仍未在中國推出 FSD。

至於上月特斯拉宣布與百度合作，知情人士說，特斯拉並不依賴地圖來提供自動駕駛功能，也沒有獲得百度的地圖使用許可，雙方合作可能未涉及 FSD，僅意味著百度提供給特斯拉的地圖精準度提高。






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