馬斯克救命稻草！陸媒爆料：中國可能支持特斯拉測試無人駕駛「小黃」

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-08 11:30

《中國日報》周三（8 日）披露，中國政府高層對馬斯克表示，「歡迎特斯拉在中國進行一些無人駕駛計程車測試」，並希望特斯拉「樹立良好榜樣」，但政府未立即批准其廣泛使用 FSD 功能。

在特斯拉銷量下滑、股價跌跌不休之際，馬斯克宣布全面將重心轉移至無人駕駛計程車，並說將在 8 月 8 日發布首款產品。

中國是特斯拉第二大市場，但越來越多本土電動車品牌以更低價格、更豐富的配備挑戰特斯拉的地位。特斯拉推出自動駕駛計程車，可能是特斯拉重奪市佔率、擺脫價格戰內捲的救命稻草。

《中國日報》指出，馬斯克訪華期間未詳細討論蒐集和傳輸自動駕駛數據的問題。特斯拉在全面推廣 FSD 功能之前，仍需獲得批准，才能大範圍蒐集數據，訓練自動駕駛人工智慧（AI）。

上月底馬斯克突訪北京，且馬上就拜會中國國務院總理李強，據《路透》報導，消息人士曾透露，馬斯克尋求與中國官員討論在中國推出 FSD 軟體，並要求中國允許數據輸往海外。

特斯拉在四年前推出 FSD，儘管客戶力促特斯拉在中國推出 FSD，但特斯拉目前仍未在中國推出 FSD。