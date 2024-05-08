TikTok不滿「不賣就禁」法 怒告美國政府

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-08 02:40

根據多家外媒周二 (7 日) 報導，字節跳動旗下 TikTok 針對迫使其出售或面臨封殺的新法律控告美國政府。這起訴訟象徵自美國國會 4 月通過該法以來，TikTok 首次發起挑戰。

TikTok 認為，該法律將扼殺言論自由，並傷害從該平台獲得經濟利益的創作者和小企業主。TikTok 先前表示，自己花費了超過 15 億美元來隔離其美國業務，並同意接受美國公司甲骨文 (ORCL-US) 的監督。

根據該公司周二在哥倫比亞特區的美國上訴法院提交的一份文件表示：「國會有史以來第一次頒布了一項法律，將一個單一的、有名字的言論平台置於永久性的、全國性的禁令之下，並禁止每個美國人參與一個全球超過 10 億人的獨特網路社群。」

這場法律之戰是在美國總統拜登簽署了包括 TikTok 條款在內的烏克蘭 - 以色列援助計畫之後發生的。TikTok 執行長周受資的遊說未能說服美國立法委員，他們擔心中國可能會存取用戶資料並向 1.7 億美國人 (約占美國人口的一半) 傳播宣傳，從而威脅國家安全。

該公司表示：「「毫無疑問，該法案將迫使 TikTok 在 2025 年 1 月 19 日之前關閉，讓 1.7 億使用該平台進行交流的美國人噤聲，這是其他地方聞所未聞的。」

TikTok 要求法院作出判決，認為該法律違反了憲法，並禁止司法部執行該法律。 TikTok 由 Covington and Burling LLP 和 Mayer Brown LLP 兩家律師事務所代表。