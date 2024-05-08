〈美股盤後〉迪士尼重摔近10% 道瓊仍連五紅 創12月來最長連漲紀錄

鉅亨網編譯林薏禎 2024-05-08 05:15

美股周二 (7 日) 小幅走高，交易員正在尋找更多有聯準會 (Fed) 可能開始降息的線索。

4 月歷經一波修正後，由於對 Fed 在今年降息的希望重燃，股市近期有所反彈，截至目前為止的第一季企業財報，也給了投資人樂觀的理由。然而，周二的結果卻沒那麼樂觀，媒體巨頭迪士尼 (DIS-US) 公布上季虧損且獲利前景不及預期後，收盤重挫 9.5%。

即使受迪士尼拖累，道瓊終場仍小幅收高 32 點，為連續第五個交易日收紅，創下去年 12 月以來最長連漲紀錄。標普 500 指數盤中短暫觸及 5200 點，終場收漲逾 0.1%。那斯達克綜合指數和費城半導體指數分別收黑 0.1% 和 0.7%。

經濟方面，儘管消費強勁且人工智慧 (AI) 前景樂觀，美國上季經濟成長仍趨緩，通膨居高不下。明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 周二表示，Fed 可能會在「較長一段時間內」維持利率不變，直到確定物價有望達到目標為止。

整體而言，Fed 決策官員近幾周傳遞的訊息是一致的，即降息終將到來，但央行在採取行動時將保持謹慎。

根據 LSEG 的利率機率 App，交易員預測 Fed 年底前將降息 46 個基點，首次降息料始於 9 月，另一次在 12 月。在上周五非農報告出爐前，交易員預估今年只會降息一次。

10 年期美債殖利率下跌 3 個基點至 4.46%。價值 580 億美元的 3 年期票據發行吸引強勁需求。定於本周發行的還有周三 (8 日) 的 420 億美元的 10 年期票據以及 250 億美元的 30 年期債券。

美股周二 (7 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 31.99 點，或 0.08%，收 38,884.26 點。

標普 500 指數上漲 6.96 點，或 0.13%，收 5,187.70 點。

那斯達克綜合指數下跌 16.69 點，或 - 0.10%，收 16,332.56 點。

費城半導體指數下跌 35.57 點，或 - 0.74%，收 4,784.88 點。

NYSE FANG + 指數下跌 54.73 點，或 - 0.54%，收 10,167.97 點。

標普 500 指數由原物料、公用事業、房地產和必須消費品類股領漲。(圖: Finviz)

焦點個股

台股 ADR 僅中華電信獨紅。台積電 ADR(TSM-US) 跌 1.20%；日月光 ADR(ASX-US) 跌 0.95%；聯電 ADR(UMC-US) 跌 2.09%；中華電信 ADR(CHT-US) 漲 0.97%。

企業新聞

迪士尼 (DIS-US) 收盤下跌 9.5%。即使看好串流媒體業務即將實現獲利，迪士尼周二公布上季仍實現虧損，且全年每股盈餘 (EPS) 成長指引遜於華爾街預期。

派樂騰 (PTON-US) 大漲逾 15%。有消息指出，有多家私募股權公司考慮收購這家健身新創公司，近月來，派樂騰至少和一家公司進行磋商。

蘋果 (AAPL-US) 收盤小漲 0.4%。該公司稍早於線上發表會推出新一代 iPad Pro、iPad Air，以及全新巧控鍵盤和 Apple Pencil Pro。其中，新一代 iPad Pro 跨代採用 M4 晶片，iPad Air 則首度推出 11 吋和 13 吋兩種螢幕尺寸。

特斯拉 (TSLA-US) 收低 3.76%。中國乘用車協會 (CPCA) 周二公布，特斯拉 4 月中國銷量較去年同期大減 18%，至 62,167 輛，且中國製 Model 3 和 Model Y 交車量較前一月銳減 30.2%。相較之下，中國競爭對手比亞迪 4 月交車量達 31.2 萬輛，較前一年同期大增近 50%。

經濟數據

無

華爾街分析

由於通膨缺乏進展，摩根士丹利 (Morgan Stanley) 經濟學家將 Fed 首次降息的預期時間從 7 月延後至 9 月。由 Mislav Matejka 帶領的大摩團隊指出，美國成長勢頭具韌性，但可能趨緩，從而對股市形成壓力。

在最新就業數據緩解市場對美國經濟過熱的擔憂，且 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 排除下一步升息的可能性後。LPL Financial 首席全球策略師 Quincy Krosby 表示，市場已消化鮑爾的言論。她期待市場在上漲的同時出現強勁的成交量，這將是交易員近期歷經掙扎後展現信心的跡象。

Krosby 說：「殖利率攀高或走低的速度對市場來說非常重要，若市場認為下滑速度太快，就會讓人認為經濟或許正以更快的速度放緩。」

雖然標普 500 指數近期突破關鍵技術水準，Miller Tabak + Co. 的 Matt Maley 表示，他希望能看到更多上行的後續行動，以示突破。

Ameriprise 的 Anthony Saglimbene 認為，只要基本面保持穩定且獲利成長維持積極態勢，股價將繼續走高。不過，利率上升和居高不下的通膨，再加上 Fed 維持限制性貨幣政策的時間比多數人年初時預期的還要更長，這些都會帶來額外風險。