蘋果春季發表會一文掌握：搭載M4晶片史上最薄iPad Pro、兩款新iPad Air

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-07 23:49

蘋果在台灣時間周二 (7 日) 晚上十點舉行線上春季新品發表會，內容包括新款 iPad Air 與 iPad Pro，其中後者搭載最新推出的 M4 晶片，該款晶片是用於人工智慧 (AI) 的極強大晶片，另外還有新款 iPad 周邊配件 Apple Pencil Pro、巧控鍵盤。

值得注意的是，蘋果執行長庫克在發表會開始談及今年 2 月推出的 Vision Pro 並展示該頭戴式裝置應用領域，如保時捷透過該頭戴裝置打造未來展廳、技師培訓等，也可應用在電影剪輯與視覺特效方面，甚至還跨足醫療領域應用在改善眼科手術護理上。不難看出庫克不遺餘力推廣蘋果這個昂貴的頭戴裝置。

iPad Air

蘋果推出兩款新的 iPad Air。(圖：蘋果)

蘋果推出兩款 iPad Air 新品，一個是 11 吋機的常規升級版，另一款則是全新的 13 吋版本，兩者都將搭載 M2 晶片。蘋果也將 iPad Air 的前置鏡頭移至裝置的較長側，即橫屏模式，以便更好地進行視訊會議。較小的 iPad 提供 128GB 儲存空間，售價為台幣 19,900 元起 (以下單位皆同)，而較大的版本為 26,900 元起。

(圖：蘋果)

這是蘋果自 2022 年 10 月以來首次發布的新 iPad 機型，也是蘋果自 2011 年推出該產品線以來間隔時間最長的更新。 iPad Air 是蘋果的中階機型，最後一次升級是在 2022 年 3 月，此次新款 iPad Air 提供多種顏色，包括藍色、紫色、星光色、太空灰色，台灣上市時間尚未確定。

iPad Pro

新款 iPad Pro 將有 11 吋和 13 吋兩種型號，首次採用 OLED 顯示器，支援 LTPO 技術與 120Hz ProMotion 顯示。蘋果稱之為迄今最薄的產品，厚度僅 5.1 公釐。

蘋果推出搭載 M4 晶片的 iPad Pro。(圖：蘋果)

蘋果表示，這款平板電腦比舊型號更亮、顏色更豐富，使用全新 Ultra Retina XDR 顯示器採用創新突破的串聯式 OLED 技術，帶來極致明亮和超精確的對比。此外，新螢幕還將具有更長壽命及更佳的續航力。有供應鏈專家表示，這是有史以​​來最好的 OLED 面板。

(圖：蘋果)

同時，全新的 iPad Pro 也將搭載蘋果的 M4 晶片，稱為蘋果性能最強的 iPad。蘋果表示，M4 晶片是「用於人工智慧的極強大晶片」，並介紹中該公司的神經引擎，這是一款專門用於 AI 軟體的晶片，可以快速將影片中的主體從背景中分離出來。蘋果硬體主管 John Ternus 在發布會上表示：「這款令人驚豔的設計和突破性的顯示器使我們得以邁向下一代蘋果晶片。」

售價方面，11 吋機型的為 34,900 元起，13 吋機型則為 45,900 元起，兩款機型顏色分別有銀色和太空黑色供選擇，台灣上市時間尚未確定。

Apple Pencil Pro

(圖：蘋果)

Apple Pencil Pro 增添更多巧妙的功能，具備雙指按壓、側轉與觸覺回饋等先進功能，在加標示、做筆記和創造佳作，都比以往更直覺。使用 Apple Pencil 懸浮功能可準確預覽 Apple Pencil Pro 在顯示器的下筆位置，還可點兩下來快速切換工具。

Apple Pencil Pro 可磁力吸附在 iPad 側邊，方便配對、充電與放置，另外還可透過「尋找」app 就可輕鬆定位找尋。售價為 4,390 元，台灣上市時間未定。

巧控鍵盤

(圖：蘋果)

適用於 iPad Pro 的巧控鍵盤，採用流暢纖薄、方便攜帶的全新設計，並配備鋁金屬手托，為打字或操作觸控式軌跡板，帶來出色體驗。這款鍵盤配備功能鍵列，USB‑C 連接器可用於直通充電。同時，它還能為 iPad 的正面與背面提供保護。懸臂設計則可順暢調整多種觀看視角。