台股落入窄基指數、我國Q1 GPD創11個季度新高、台達電法說 本周大事回顧

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-04 10:20

金管會周二 (30 日) 證實，台股加權指數因台積電權重超過 3 成，並達 46 天，使台股加權指數落入「窄基指數」；主計總處周二公布 Q1 GDP 達 6.51%，創 11 個季度新高；台達電周四 (2 日) 召開法說會釋出最新展望，以下為本周大事回顧：

金管會證實台指期列窄基指數 美系外資將無法交易

金管會證期局副局長黃厚銘周二 (30 日) 證實，台股加權指數因台積電權重超過 3 成，至今已滿 46 天，達到美國商品期貨交易委員會 (CFTC)「窄基指數」的標準，將會被撤銷交易許可，屆時美國境內投資人包括散戶及法人皆不得交易大小台指期，但不包含現貨；外界擔憂是否對台股造成壓力？黃厚銘表示，外資集團亦可透過其他地區子公司來台交易，評估「影響有限」。

出口大優預期 我 Q1 GDP 衝上 6.51% 創 11 個季度新高

主計總處周二 (30 日) 公布我國第一季實質 GDP 概估值衝上 6.51%，較 2 月預測數 5.92% 多出 0.59 個百分點，創 11 季以來新高，主計總處指出，主要是因商品出口明顯優於預期。

〈台達電法說〉Q2 營運顯著好轉 Q3 再向上 下半年優於上半年

台達電 (2308-TW) 周四 (2 日) 召開法說，董事長海英俊表示，第一季是全年低點，第二季會比第一季好得多，第三季再向上，上半年還是會比去年同期好，下半年會優於上半年，整體營運走勢仍與往年差不多。

針對外界關注的 AI 應用，執行長鄭平表示，除了 AI 電源出貨顯著增加外，AI 伺服器液冷散熱也將於下半年量產，明年營收貢獻會較顯著。

另外，台達電將於 5 月 30 日召開股東會，全面改選董事，中美晶 (5483-TW) 及環球晶 (6488-TW) 董事長徐秀蘭入列獨董名單，對此，台達電董事長海英俊表示，將借重他在半導體材料、營運併購的經驗，協助台達電。

〈台新金法說〉總座：樂見好的併購案壯大規模 但不評論「新新併」

〈世芯法說〉眾多 AI 晶片案件到手 2026 年迎來高光年營運續創高

ASIC 業者世芯 - KY(3661-TW) 周五 (3 日) 召開法說會，總經理沈翔霖重申，2026 年對公司來說，會是高成長的一年，除了北美 CSP 客戶有新一代自製晶片，北美 IDM 客戶 AI 晶片也持續量產，加上中國車用晶片開始放量，是公司營運另一個高峰。

針對股價從超過 4500 元一度跌到 3000 元以下，總經理沈翔霖坦言，顯然市場的期望高於公司所取得的成績，強調經營團隊正不斷努力多元化業務、提高成長率，確保公司營運持續成長，且朝正確方向前進，也會積極參與客戶設計階段以取得訂單。

儒鴻董事改選 董座洪鎮海未列候選人名單