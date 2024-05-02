〈台達電法說〉Q2營運顯著好轉Q3再向上 下半年優於上半年

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-02 19:14

台達電 (2308-TW) 今 (2) 日召開法說，董事長海英俊表示，第一季是全年低點，第二季會比第一季好得多，第三季再向上，上半年還是會比去年同期好，下半年會優於上半年，整體營運走勢仍與往年差不多。

海英俊表示，AI 伺服器電源出貨大幅增加，首季營收占比達 4-5%，較去年 2% 明顯提升，被動元件表現也不錯；電動車還是會維持成長，維持前次法說所預估的成長 20-30%，獲利動能還是不錯。

海英俊進一步指出，電動車市場就像雲霄飛車，第一季確實碰到逆風、部分訂單延遲，市場秩序需要一點時間整理，但拉長來看，整個電動車市場仍有很大成長空間，不能等市場穩定才去做，考驗公司敏捷度。

自動化 (IA)、基礎設施方面，海英俊表示，中國 PMI 看起來上漲，但日圓兌美元匯率近期跌破 160，日本產品相對來說變便宜，增加了台達電的競爭變數，這部分要留意，但自動化長期趨勢還是會成長。