出口大優預期 我Q1 GDP衝上6.51%創11個季度新高

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-30 18:53

主計總處今 (30) 日公布我國第一季實質 GDP 概估值衝上 6.51%，較 2 月預測數 5.92% 多出 0.59 個百分點，創 11 季以來新高，主計總處指出，主要是因商品出口明顯優於預期。

主計總處說明，由於人工智慧等新興科技應用需求揚升，第一季按美元計價商品出口年增 12.91%，剔除物價因素後，商品及服務輸出成長 10.21%，較預測數大增 2.80 個百分點。

進口方面，出口引申需求帶動部分原物料備貨需求增加，雖半導體設備購置續呈縮減，第一季按美元計價商品進口仍轉為年增 2.95%，使商品及服務輸入成長 2.16%，較預測數增加 2.22 個百分點。

輸出與輸入相抵後，第一季國外淨需求對經濟成長貢獻 5.46 個百分點。

內需方面，主計總處概估第一季民間消費實質成長 4.14%，較預測數增加 0.24 個百分點，對經濟成長貢獻 2.10 個百分點，反映零售業、餐飲業營業額分別年增 3.10% 及 8.08%，航空客運、旅遊等相關服務消費也持續成長，加上房市交易升溫帶動家居用品消費，以及股市持續熱絡等因素。

主計總處說明，雖國人出遊熱絡，第一季國人在國外消費成長 93.97%，但旅行支出 (屬於服務輸入) 同步增加，不影響整體 GDP。

資本形成方面，由於資本設備進口年減 18.67%，機械設備投資持續縮減，概估資本形成實質負成長 4.47%，較預測數減少 0.13 個百分點，，對經濟成長負貢獻 1.24 個百分點。