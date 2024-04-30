金管會證實台指期列窄基指數 美系外資將無法交易

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-30 18:46

金管會證期局副局長黃厚銘今 (30) 日證實，台股加權指數因台積電權重超過 3 成，至今已滿 46 天，達到美國商品期貨交易委員會 (CFTC)「窄基指數」的標準，將會被撤銷交易許可，屆時美國境內投資人包括散戶及法人皆不得交易大小台指期，但不包含現貨；外界擔憂是否對台股造成壓力？黃厚銘表示，外資集團亦可透過其他地區子公司來台交易，評估「影響有限」。

根據美國 CFTC 規範，廣基指數單一個股權重不得超過 30%，超過就會列為窄基指數。回顧台股加權指數 2021 年 4 月 1 日也曾因為台積電 (2330-TW) 權重過高，被歸類為窄基指數，直至 2022 年 10 月 24 日才解禁，這段期間，台積電遭外資賣超逾 86.5 萬張，總規模逾 4300 億元，外資對台股的整體賣超規模更高達 1.44 兆元，當時大盤從 16571 點跌至 12856 點。

黃厚銘表示，根據美國 CFTC 規範，國外的廣基指數期貨必須取得交易許可，才可銷售給美國交易人，依照美國商品交易法 (CEA) 規定，廣基指數期貨連續 3 個月中標的指數超過 45 個交易日符合窄基指數定義，將在 3 個月過渡期後撤銷交易許可。

黃厚銘說明，經查，期交所的大小台指期都是以證交所發行量加權股價指數當作交易標的，取得 CFTC 許可才能銷售給美國交易人，但台積電自今年 2 月 15 日起占台股權重超過 3 成，至今已滿 46 天， 因此台股加權指數符合窄基指數的定義，期交所近日將通知美國 CFTC，屆時回覆確切的撤銷交易許可日期後，期交所就會通知市場參與者，採取相關的因應措施。