誰最吸睛？8家金控股東會紀念品大PK 懶人包一次看

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-04 10:50

2024 年股東會旺季將至，紀念品也是許多股民關注的重頭戲之一，歷年都會掀起熱議，14 家金控中有 8 家確定發放，包括永豐金的「豐收椅」、華南金的「SNOOPY 事事如意碗組」、開發金的「經典野餐墊」，都讓股民相當期待，預料紀念品領取通路又將掀起一波排隊潮。《鉅亨網》整理金控今年發放紀念品的懶人包，讓讀者快速掌握。

永豐金 (2890-TW) 的「豐收椅」備受外界矚目，照片曝光後讓網友直呼配色好文青，永豐金目前擁有 35.7 萬名股東，公司發放原則維持持股不限股數，也就是說，約 13 萬名的零股股東也可領取紀念品，不過，若未在 4 月 2 日最後買進日前持有則無法領取。

華南金近年股東會紀念品以實用路線為主，今年推出市價約 880 元的「SNOOPY 事事如意碗組」，每組 4 件，印有史努比圖樣的碗，讓大人和小孩都能開心地享用餐食，零股股東也能領取，華南金將於 6 月 21 日舉行股東會，5 月 21 日起會陸續寄發開會通知書。

值得注意的是，新光金因去年歷經經營權之爭，為徵求委託書，打破以往不送股東會紀念品的慣例，贈送股東「摩斯漢堡套餐兌換券」，今年繼續發放紀念品，為「不鏽鋼真空保溫瓶」，亦走實用風格。

另外，開發金股東會紀念品將贈送「經典野餐墊」、台新金贈送「方形密封易撥罐」，中信金為「不鏽鋼雙層隔熱多功能碗」，雖然目前外觀尚未曝光，但具實用性，也都讓股民相當期待。

投資人要注意！台新金、新光金、開發金皆規定，持股不滿 1000 股的股東，除了親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，將不予發放紀念品。

元大金和國票金不約而同，決議贈送股東超商禮物卡 100 元及超商卡 50 元。

不過，往年通常有約半數的金控不發放股東會紀念品，包括富邦金、國泰金、玉山金、兆豐金、第一金、合庫金，今年共 6 家維持不發放原則。