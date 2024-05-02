〈台達電法說〉AI伺服器液冷散熱下半年量產 明年顯著貢獻

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-02 19:47

台達電 (2308-TW) 今 (2) 日召開法說，針對外界關注的 AI 應用，執行長鄭平表示，除了 AI 電源出貨顯著增加外，AI 伺服器液冷散熱也將於下半年量產，明年營收貢獻會較顯著。

鄭平表示，目前風扇、3D、VC、水冷散熱台達電目前都有生產，其中風扇的市占率最高，而目前伺服器仍是以氣冷為主，但在 AI 伺服器功率更大下，未來將會以液冷為主。

鄭平進一步指出，目前台達的水冷技術都已經準備好了，都有跟客戶合作討論中，以美系客戶為主，但還在試產階段，部分液冷產品下半年會進入量產，對明年營收有比較明顯的貢獻，也會規畫在泰國擴產散熱產品。

鄭平台達電去年 AI 電源營收佔整體 2%，今年首季比重已經來到 4-5%，鄭平表示，今年後續在其他事業範疇回溫的過程中，AI 電源營收比重仍可望繼續維持水準。