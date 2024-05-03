〈財報〉Doordash Q1虧損大於華爾街預期 重挫逾10%

鉅亨網編譯許家華 2024-05-03 03:17

美國餐飲外送龍頭 DoorDash (DASH-US) 周三 (2 日) 盤後公布第一季虧損超出華爾街預期，轉虧為盈之日遙遙無期，盤後股價崩跌逾 15%。

周四 DoorDash 挫約 10%，報每股 114.71 美元，但今年迄今仍約有近 15% 漲幅。

24Q2 (4-6 月) 財測關鍵數據 vs 華爾街預期

GOV：介於 190 億美元至 194 億美元之間 vs. 192.2 億美元 (FactSet 調查共識)

調整後 EBITDA：3.25 億美元至 4.25 億美元

去年同期 GOV 為 165 億美元，以財測中值估計約年增 17%，調整後 EBITDA 中值估計年增約 34.4%

24Q1 (1-3 月) 財報關鍵數據 vs 華爾街預期

營收：年增 23% 至 25.1 億美元 vs. 24.5 億美元 (FactSet 調查共識)

淨虧損：2500 萬美元或每股 6 美分 vs. 每股 3 美分

訂單量：62 萬筆

總訂單金額 (GOV)：年增 21% 至 192 億美元。

調整後 EBITDA：3.71 億美元 (歷史新高，佔 GOV 1.9%)

自由現金流：4.87 億美元

第一季淨虧損雖較去年同期每股淨虧損 41 美分大幅收窄，但仍遜於華爾街分析師估計的每股虧損 3 美分。

由於司機支付成本高昂、獲取和留住客戶的行銷也所費不貲，食品配送公司一直難以獲利。除了 2020 年第二季因新冠疫情令餐飲外送需求激增而實現淨利 2300 萬美元，其他季度均深陷虧損，2022 年最後一季虧損甚至達到 6.4 億美元。

DoorDash 已面臨 Uber、Instacart 等同業的競爭，美國電商巨頭亞馬遜 (Amazon) 近期宣布向 Prime 會員推出雜貨配送服務，勢必將使競爭進一步加劇。DoorDash 也坦言，紐約、西雅圖調高外送員最低薪資，帶來不利影響。

該公司估計，由於最低工資的新標準，西雅圖當地商家每年從 DoorDash Marketplace 獲得的收入將減少至少 4000 萬美元，紐約市的收入將減少至少 1.1 億美元。

儘管如此，西雅圖和紐約市僅佔 DoorDash 整體業務一小部分，該公司估計，新規定僅使其第一季的訂單總量減少不到 1%。

但有分析師認為過去一年情況有所改善。 2023 年營收年增 31%，但營業費用僅年增 20%。分析師現在預計 DoorDash 最終將在今年第三季實現獲利。

DoorDash 持續擴大其每月活躍用戶和 DashPass 訂閱者，以提高訂單頻率。 該公司透過與零售品牌的合作，向雜貨和其他零售配送領域擴張，也有助於訂單的增加。

Benchmark 分析師 Mark Zgutowicz 本周報告寫道：「DoorDash 具有獨特的優勢，可以幫助零售商加強在地化數位商務策略，以利與亞馬遜 (AMZN-US) 等公司競爭。」

數據分析公司 M Science 的高級分析師 Matthew Goodman 表示，DoorDash 在其核心垂直餐廳以及新類別的便利商店和雜貨店中的美國配送市佔持續成長，目前該項目在全公司 GOV 中佔比約 15% 左右。