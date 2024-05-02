〈財報〉馬士基上調全年獲利預期 看好全球貨櫃貿易展望

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-02 19:52

根據外媒周四 (2 日) 報導，全球航運巨擘馬士基 (A.P. Moller-Maersk A/S) 公布第一季業績，儘管該季獲利腰斬，但仍高於華爾街分析師預期，同時還上調全年獲利預期，看好貨櫃航運需求持續強勁而且船隻也會繼續繞道非洲避開紅海。

展望未來，馬士基預估全年稅前息前折舊攤銷前獲利 (EBITDA) 介在 40 億美元與 60 億美元之間，優於先前預測的 10 億美元至 60 億美元。

另外這家被視為全球貿易風向球的公司還預估，今年海運貨櫃運輸需求處在預期的 2.5%-4.5% 區間上限，同時計畫延長目前在好望角以南的航線，船隻可能在今年剩下時間內都會避開紅海航行。

根據財報，馬士基第一季 EBITDA 自去年同期的 39.7 億美元降至 15.9 億美元，但仍高於華爾街分析師預估的 14.6 億美元；上季淨利報 1.77 億元，遠遠不及去年同期的 22.8 億元、營收也自去年同期的 142.1 億美元大幅下滑至 123.6 億美元。

財報公布後，馬士基周四在哥本哈根的股價一度下跌 5.6%，截稿前跌幅收窄至 2.23%。

今年年初以來，現貨運費漲了兩倍，達到每個貨櫃近 3,500 美元，但之後已降至約 2,400 美元。根據外媒報導，全球航運受紅海「青年運動」(Houthi)襲擊，讓蘇伊士運河的貨櫃輪航線減少約 80%。其他影響航運市場的事件還有巴拿馬運河通道受乾旱影響、美國馬里蘭州 (Maryland) 巴爾的摩市 (Baltimore)「法蘭西斯史考特基大橋」(Francis Scott Key Bridge) 倒塌影響。

馬士基執行長柯文勝 (Vincent Clerc) 受訪時說：「我們必須重新設計我們的航運網絡，以便更長久地在開普以南航行。我們現在的觀點是，至少要等到今年下半年，才能考慮重啟 (紅海) 航線。」他還說，自 3 個月前以來到今年年底，貨輪繞行好望角以南的可能性大大增加。

Fearnley Securities 的分析師 Oystein Vaagen 在給客戶的報告中說，截至昨日，馬士基股價在一個月內上漲了近 20%，因為投資人希望運費上漲會促使馬士基提高財測。雖然該公司上調了其財務前景的下限，但「我們認為該指引令人失望」。

在市場進入新冠疫情後的低迷時期，由於船舶供過於求，在非洲航行所需的額外船舶運力正在推高運費。馬士基仍預估運能將普遍過剩，這意味著下半年運價將下降。