國泰世華估美降息延至9月 股市短空長多、美元高檔不墜

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-02 19:49

美國聯準會 FOMC 會議決議按兵不動，國泰世華銀行今 (2) 日發布市場展望，推估首次降息遞延至 9 月，若通膨續升高，降息恐再延後，全年降幅可能縮窄。從股、債、匯市表現來看，由於公債殖利率呈現偏高震盪，股市將呈短空長多，而美元強勢預期將保持更久的時間。

本次 FOMC 會議，將政策利率保持在 5.25%~5.50% 區間，聯準會 (Fed) 對降息態度偏保守，主席鮑爾表示，通膨數據尚未帶來足夠的信心以啟動降息，但排除進一步升息的可能性。

聯準會預計將於 6 月放慢縮表速度，將每月減持 600 億美元公債上限，調降至 250 億美元。在 6 月 FOMC 會議前，需關注通膨與就業數據變化，包含 5/15 的 CPI (消費者物價指數)，5/31 的 PCE (個人消費支出物價指數)，5/3、6/7 的 NFP (非農就業報告)。

外界關注，應如何展望 Fed 可能降息的時間點及降息幅度？國泰世華指出，目前推估 Fed 首次降息時點遞延至 9 月，全年降幅將不如 3 月點陣圖所透露的 3 碼。通膨走勢影響 Fed 降息節奏，若未來數月通膨增速仍居高不下，降息時點將可能再遞延，全年降幅仍可能縮窄。

從總經面來看，國泰世華認為，在政策利率維持不變下，美國今年首季 GDP 年化季增率由前值 3.4% 降至 1.6%，說明在高利環境的影響下，美國經濟出現放緩跡象，景氣降溫將有助於推動貨幣政策轉趨寬鬆。不過受到油價、住房通膨走升影響，導致今年首季以來，美國通膨增速仍居高不下，使 Fed 對降息態度轉趨保守，帶動公債殖利率偏高震盪。

股市方面，隨美債殖利率走升壓抑股市評價面，加上企業財報的分化，加劇了近期股市震盪幅度。不過長線而言，隨著企業庫存調整進入尾聲，加上 AI 需求帶動全球半導體業復甦，皆有助於企業獲利逐季成長，長線不改股市利多展望。

債市部分，由於通膨增速居高不下，使 Fed 一再推遲今年的降息時點，不過在核心通膨年增率未大幅走升的情形下，預期 Fed 仍傾向於今年降息，但預期本波降息幅度不大。債市策略上維持逢高鎖利的思維，但隨市場預期終端利率下降，未來資本利得空間將相對有限，債市報酬以固定息收為主。