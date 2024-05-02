路透：OPEC+可能延長石油減產政策到6月以後

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-02 20:20

路透周四 (2 日) 援引知情人士消息報導，石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 尚未正式開始開會討論將每日減產 220 萬桶的計畫延長到 6 月以後，但倘若未來需求回升，該組織可能會繼續減產。

今年以來，儘管國際油價受到經濟成長和高利率的擔憂影響，但在中東衝突中獲得支撐。截稿前，7 月到期的布蘭特原油期貨上漲 1.05% 至每桶 84.32 美元、6 月到期的西德州原油期貨上漲 0.96% 至 79.76 美元。

OPEC + 自 2022 年底以來實施一系列減產措施，原因是美國和其他非石油輸出國 (OPEC) 成員國的產量增加，以及主要經濟體因應高利率而產生的需求擔憂。

OPEC + 將於 6 月 1 日在維也納舉行會議制定石油產量政策，該組織對於上述報導並未回應置評請求。

據了解，OPEC + 目前每日減產 586 萬桶，相當於全球需求的 5.7%，其中減產協議包括 OPEC + 成員國的每日 366 萬桶減產且有效期限至 2024 年底，有一些成員國自願每日減產 220 萬桶的協議將於 6 月底到期。

根據來自願減產國家的三位知情人士透露，減產期限可能會延長到年底，而且若 OPEC + 要做出任何產量政策改變，都必須要有需求要升的前提。不過 OPEC + 正式談判尚未展開，尚不清楚該組織是否會傾向延長減產協議。

報導指出，自願減產幅度超過其他成員國的國家包括奈及利亞、伊拉克、哈薩克、科威特、阿曼、俄羅斯、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國。

Energy Aspects 分析師 Richard Bronze 說：「我們認為 OPEC + 很有可能 (將減產協議) 延長到 6 月以後，但我們還沒有給出堅定的看法，因為我們認為他們還沒有真正進入討論和決策的階段。」

Bronze 稱，另一種選擇是在 6 月後部分或全部取消每日 220 萬桶的減產。