美4月ISM製造業指數掉回榮枯線下 物價指數升近兩年新高
鉅亨網編譯段智恆 2024-05-01 23:05
美國製造業經歷 3 月短暫的擴張後，4 月因為訂單減少跌回萎縮區間，其中衡量工廠投入價格指數升至近兩年新高。值得注意的是，儘管需求疲軟但商品出廠價格攀升，意味著商品價格的通膨降溫即將結束，商品價格下滑是美國去年通膨增速放緩的主因。
美國 ISM 周三 (5/1) 公布數據顯示，4 月製造業指數降至 49.2，低於市場預期的 50.0，也不及 3 月的 50.3，經歷短暫一個月擴張後再度回到 50 榮枯線下。
標普全球 (S&P Global) 同日公布的 4 月製造業採購經理人指數 (PMI) 終值報 50.0，高於市場預期的 49.9，但低於 3 月終值的 51.9。
標普全球市場情報公司首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示，4 月份商業環境停滯不前，4 個月來首次未能改善，顯示製造業第二季開局疲弱。流入工廠的訂單自去年 12 月以來首降，意味著製造商必須依靠前幾個月的訂單來維持生產。
不過 Williamson 認為，整體而言製造商似乎對商業前景有足夠的信心，將繼續以與過去兩年平均水平相當的速度增加就業人數，並進一步投資於營運能力。
4 月美國 ISM 製造業指數細項：
- 新訂單指數報 49.1，前值 51.4
- 生產指數報 51.3，前值 54.6
- 僱傭指數報 48.6，前值 47.4
- 供應商交貨指數報 48.9，前值 49.9
- 存貨指數報 48.2，前值 43.9
- 客戶端存貨指數報 47.8，前值 44.0
- 價格指數報 60.9，前值 55.8
- 未完成訂單指數報 45.4，前值 46.3
- 出口訂單指數報 48.7，前值 51.6
- 原物料進口指數報 51.9，前值 53.0
觀察指數細項，4 月製造業價格指數自 3 月的 55.8 躍升 5.1 點至 60.9，創下 2022 年 6 月以來新高，連續第二個月加速成長，表明通膨壓力依然存在。
在報告中提到的大宗商品中，製造商表示原油、汽油、鋁、銅、瓦楞紙箱、塑膠樹脂和鋼鐵的價格上漲。 31% 的公司表示 4 月支付了更高的價格，比例高於一個月前的 24%。
另外，4 月新訂單指數從 3 月的 51.4 降至 49.1、生產指數也從 3 月的 54.6 降至 51.3。這些數據表明，今年早些時候製造業的樂觀跡象只是曇花一現。有市場分析指出，製造業成長停滯和投入成本持續上升，停滯性通膨的訊號無處不在。
ISM 製造業調查委員會主席 Timothy Fiore 同日聲明表示：「需求仍處在復甦的早期階段，情勢將持續出現改善跡象。與此同時供應商仍有產能但由於原物料供應鏈中斷，製造業者正在努力縮短交貨時間。」
報告顯示，4 月包括機械、家具和木製品在內的 7 個產業出現萎縮，而 9 個產業出現擴張。
其他數據方面，4 月出口訂單指數從 3 月的 51.6 跌至 48.7，為 3 個月來首次萎縮、未完成訂單指數從先前的 46.3 加速萎縮至 45.4；客戶端存貨指數萎縮速度放緩、供應商交貨指數則與上月持平。
至於就業方面，製造業 4 月就業狀況持續萎縮，但速度放緩，具體來看僱傭指數自 3 月的 47.4 升至 48.6。今年迄今製造業就業幾乎沒有變化。
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