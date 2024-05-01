美4月ISM製造業指數掉回榮枯線下 物價指數升近兩年新高

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-01 23:05

美國製造業經歷 3 月短暫的擴張後，4 月因為訂單減少跌回萎縮區間，其中衡量工廠投入價格指數升至近兩年新高。值得注意的是，儘管需求疲軟但商品出廠價格攀升，意味著商品價格的通膨降溫即將結束，商品價格下滑是美國去年通膨增速放緩的主因。

美國 ISM 周三 (5/1) 公布數據顯示，4 月製造業指數降至 49.2，低於市場預期的 50.0，也不及 3 月的 50.3，經歷短暫一個月擴張後再度回到 50 榮枯線下。

美國 4 月 ISM 製造業指數退回萎縮區間。(圖：ZeroHedge)

標普全球 (S&P Global) 同日公布的 4 月製造業採購經理人指數 (PMI) 終值報 50.0，高於市場預期的 49.9，但低於 3 月終值的 51.9。

標普全球市場情報公司首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示，4 月份商業環境停滯不前，4 個月來首次未能改善，顯示製造業第二季開局疲弱。流入工廠的訂單自去年 12 月以來首降，意味著製造商必須依靠前幾個月的訂單來維持生產。

不過 Williamson 認為，整體而言製造商似乎對商業前景有足夠的信心，將繼續以與過去兩年平均水平相當的速度增加就業人數，並進一步投資於營運能力。

4 月美國 ISM 製造業指數細項：

新訂單指數報 49.1，前值 51.4

生產指數報 51.3，前值 54.6

僱傭指數報 48.6，前值 47.4

供應商交貨指數報 48.9，前值 49.9

存貨指數報 48.2，前值 43.9

客戶端存貨指數報 47.8，前值 44.0

價格指數報 60.9，前值 55.8

未完成訂單指數報 45.4，前值 46.3

出口訂單指數報 48.7，前值 51.6

原物料進口指數報 51.9，前值 53.0

(圖：ISM)

觀察指數細項，4 月製造業價格指數自 3 月的 55.8 躍升 5.1 點至 60.9，創下 2022 年 6 月以來新高，連續第二個月加速成長，表明通膨壓力依然存在。

4 月價格指數升至近兩年新高，暗示通膨壓力仍在。(圖：ZeroHedge)

在報告中提到的大宗商品中，製造商表示原油、汽油、鋁、銅、瓦楞紙箱、塑膠樹脂和鋼鐵的價格上漲。 31% 的公司表示 4 月支付了更高的價格，比例高於一個月前的 24%。

另外，4 月新訂單指數從 3 月的 51.4 降至 49.1、生產指數也從 3 月的 54.6 降至 51.3。這些數據表明，今年早些時候製造業的樂觀跡象只是曇花一現。有市場分析指出，製造業成長停滯和投入成本持續上升，停滯性通膨的訊號無處不在。

ISM 製造業調查委員會主席 Timothy Fiore 同日聲明表示：「需求仍處在復甦的早期階段，情勢將持續出現改善跡象。與此同時供應商仍有產能但由於原物料供應鏈中斷，製造業者正在努力縮短交貨時間。」

報告顯示，4 月包括機械、家具和木製品在內的 7 個產業出現萎縮，而 9 個產業出現擴張。

其他數據方面，4 月出口訂單指數從 3 月的 51.6 跌至 48.7，為 3 個月來首次萎縮、未完成訂單指數從先前的 46.3 加速萎縮至 45.4；客戶端存貨指數萎縮速度放緩、供應商交貨指數則與上月持平。