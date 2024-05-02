Fed 4月聲明全文

鉅亨網編譯林薏禎 2024-05-02 02:22

4 月決策聲明全文

近期指標顯示經濟活動持續以穩健步伐擴張。就業成長依舊強勁，失業率也維持在較低水準。過去一年通膨有所放緩，但仍處在高檔。近幾個月來，在實現委員會 2% 通膨目標方面缺乏進一步進展。

委員會力求達到充分就業，並在長期內讓通膨率達到 2% 目標。委員會判斷，實現就業和通膨目標的風險在過去一年已達到更好的平衡。經濟前景不明朗，委員會仍高度關注通膨風險。

為了支持這些目標，委員會決定將聯邦基金利率目標範圍維持在 5.25%-5.50%。在考慮對聯邦基金利率目標範圍進行調整時，委員會將仔細評估未來的數據、不斷變動的前景和風險平衡。委員會認為，在對通膨持續朝向 2% 邁進更有信心之前，不適宜調降目標範圍。

此外，委員會將繼續縮減持有的公債、機構債和機構抵押擔保證券。6 月起，委員會將放慢縮減購債步伐，將每月公債贖回上限從 600 億美元調降至 250 億美元。委員會將把機構債和機構抵押擔保證券的每月贖回上限維持在 350 億美元，並將超過此上限的任何本金再投資於公債。委員會堅決致力於讓通膨回到 2% 目標。

在評估適當的貨幣政策立場時，委員會將繼續關注後續資訊對經濟前景的影響。若出現可能阻礙委員會達成目標的風險，委員會將準備好適當調整貨幣政策立場。委員會評估時將把廣泛資訊納入考量，包含勞動力市場狀態、通膨壓力及通膨預期，以及金融和國際形勢。

支持本次貨幣政策決議的有主席鮑爾 (Jerome Powell)、副主席威廉斯(John Williams)、巴爾金(Thomas Barkin)、巴爾(Michael Barr)、波斯提克(Raphael Bostic)、鮑曼(Michelle Bowman)、庫克(Lisa Cook)、戴莉(Mary Daly)、傑佛森(Philip Jefferson)、庫格勒(Adriana Kugler)、梅斯特(Loretta Mester) 以及華勒(Christopher Waller)。