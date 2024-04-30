壽險業掀發債潮 中華信評：2024年台灣債市發行量溫和增長
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-30 11:44
國內壽險業今年掀起發債熱潮，中華信評發布報告指出，雖然利率水準與往年相較仍處高檔，企業卻依然存在借新還舊的財務規劃與融資需求，同時伴隨著法規鬆綁效應持續發酵、壽險與銀行業為強化資本水準而需回歸既定發債計畫，以及永續債發行量在政府政策引導下逐年增長，因此，預測 2024 年台灣整體發債量將溫和增長。
中華信評協理張子蘋在報告中指出，自 2020 年至 2022 年 4 月底止，台灣企業發行的主順位無擔保公司債的利率一直維持在 1% 以下。然而，自 2022 年 5 月起，國內利率開始反轉，主順位無擔保公司債的利率大多在 1% 到 2% 之間。在此背景下，國內公司債和金融債的發行量在 2022 年降至近 4 年來的新低。
儘管如此，中華信評認為，2024 年國內公司債和金融債的發行量將略高於 2023 年。這是因為企業逐漸接受了長期高利率環境，並基於借新還舊的財務計劃、資本支出的增加，以及綠色環保成本支出和 ESG 淨零碳排的需求，因而保持了一定的發債動能。同時，台灣債市的主要投資者國內壽險公司也展現出相當的投資需求。
此外，2023 年次順位公司債的發行量顯著增加，達到整體公司債發行量的 13%，原因是金管會於 2023 年 4 月 13 日放寬保險業資本適足率自有資本分層，允許保險業者發行 10 年以上、具到期日的次順位公司債，並可列入第二類資本計算。這些措施促使六大壽險公司在 2023 年發行次順位公司債的規模達到新台幣 1031 億元。
中華信評預估，2024 年壽險公司次順位公司債的發行量將達到近三年 (2023-2025) 的高峰，分析原因包括：升息近尾聲，壓抑債券發行的不利因素降低；壽險公司為符合 ICS 2.0 及 IFRS 17 規範，應會提前在今年發債以改善財務結構。此外，政府已於 2024 年 3 月開放壽險公司發行外幣計價海外公司債，勢必將帶動新一波的壽險業發債動能。
張子蘋指出，2023 年是近 4 年來金融債發行量最低的一年，但基於銀行仍有維持第二類資本水準的需求，因此預計 2024 年金融債發行量將有所回升。在永續債方面，由於全球對 ESG 議題的關注增加，以及政府政策引導，永續債發行量逐年增加。這些因素有望在未來進一步推動永續債發行量的增長。
該篇報告最後以香港與新加坡政府為例，扼要說明了兩地政府為推動綠色金融產業的發展，各自為有意參與其中的企業發行體提供了何種政策誘因，直接促成了香港與新加坡分別在亞洲與東協永續債發行市場中的明顯領先地位。
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