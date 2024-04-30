壽險業掀發債潮 中華信評：2024年台灣債市發行量溫和增長

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-30 11:44

國內壽險業今年掀起發債熱潮，中華信評發布報告指出，雖然利率水準與往年相較仍處高檔，企業卻依然存在借新還舊的財務規劃與融資需求，同時伴隨著法規鬆綁效應持續發酵、壽險與銀行業為強化資本水準而需回歸既定發債計畫，以及永續債發行量在政府政策引導下逐年增長，因此，預測 2024 年台灣整體發債量將溫和增長。

中華信評協理張子蘋在報告中指出，自 2020 年至 2022 年 4 月底止，台灣企業發行的主順位無擔保公司債的利率一直維持在 1% 以下。然而，自 2022 年 5 月起，國內利率開始反轉，主順位無擔保公司債的利率大多在 1% 到 2% 之間。在此背景下，國內公司債和金融債的發行量在 2022 年降至近 4 年來的新低。

儘管如此，中華信評認為，2024 年國內公司債和金融債的發行量將略高於 2023 年。這是因為企業逐漸接受了長期高利率環境，並基於借新還舊的財務計劃、資本支出的增加，以及綠色環保成本支出和 ESG 淨零碳排的需求，因而保持了一定的發債動能。同時，台灣債市的主要投資者國內壽險公司也展現出相當的投資需求。

此外，2023 年次順位公司債的發行量顯著增加，達到整體公司債發行量的 13%，原因是金管會於 2023 年 4 月 13 日放寬保險業資本適足率自有資本分層，允許保險業者發行 10 年以上、具到期日的次順位公司債，並可列入第二類資本計算。這些措施促使六大壽險公司在 2023 年發行次順位公司債的規模達到新台幣 1031 億元。

中華信評預估，2024 年壽險公司次順位公司債的發行量將達到近三年 (2023-2025) 的高峰，分析原因包括：升息近尾聲，壓抑債券發行的不利因素降低；壽險公司為符合 ICS 2.0 及 IFRS 17 規範，應會提前在今年發債以改善財務結構。此外，政府已於 2024 年 3 月開放壽險公司發行外幣計價海外公司債，勢必將帶動新一波的壽險業發債動能。

張子蘋指出，2023 年是近 4 年來金融債發行量最低的一年，但基於銀行仍有維持第二類資本水準的需求，因此預計 2024 年金融債發行量將有所回升。在永續債方面，由於全球對 ESG 議題的關注增加，以及政府政策引導，永續債發行量逐年增加。這些因素有望在未來進一步推動永續債發行量的增長。