智易Q1獲利6.2億元 每股純益2.82元創同期新高

智易也積極布局海外，法人提到，智易在印度市場的業務營收持續增加，印度客戶未來三年將佈建 1500 萬套 5G FWA 用戶端設備，預估可帶動智易 2024 年的營運。除了印度市場，日本與澳洲市場有撐，也將帶動智易整體營運往上。