智易Q1獲利6.2億元 每股純益2.82元創同期新高
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-30 11:42
網通廠智易 (3596-TW) 董事會通過第一季財報，第一季稅後純益 6.22 億元，年增超過 2 成，每股純益 2.82 元，寫下歷史同期新高。法人指出，隨著今年下半年 WiFi 7 陸續出貨，智易後市可期。
智易今年第一季營收 125.47 億元，季減 11.2%，年增 13.8%；毛利率 14.8%，與上季持平，年增 0.6 個百分點；營益率 6%，季減 0.1 個百分點，年減 0.2 個百分點。稅後純益 6.22 億元，季減 5.9%，年增 25.4%，每股純益 2.82 元。
今年下半年開始，WiFi 7 設備將陸續出貨，市場看好 WiFi 7 發展。加上北美補助網通設備專案，將進一步推升 5G FWA(固定無線寬頻) 需求，皆為智易重要的成長動能。
智易也積極布局海外，法人提到，智易在印度市場的業務營收持續增加，印度客戶未來三年將佈建 1500 萬套 5G FWA 用戶端設備，預估可帶動智易 2024 年的營運。除了印度市場，日本與澳洲市場有撐，也將帶動智易整體營運往上。
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