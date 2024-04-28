壽險業發債一波波！5家今年合計1180億元 規模將續創新高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-28 10:30

為了 2026 年順利接軌新一代清償能力制度 (TW-ICS)，國內壽險業今 (2024) 年以來發債一波波，目前已有 5 家業者公布，次順位債發行額度總計高達 1180 億元，超越去年一整年，至於凱基人壽及台灣人壽，由於去年已分別發債 100 億元、130 億元，今年迄今尚無規劃，凱壽表示，因資本充足，暫不考慮發債籌資，台壽則回應，會進行討論並列入評估，預期今年整體壽險業發債規模將再創巔峰。

金管會 2023 年 4 月開放保險業發行 10 年以上、具到期日次順位債，可計入第二類資本，今年再開放保險業透過設立特殊目的公司 (SPV) 在海外發債籌資等措施，預計 6 月上路，此外，為協助保險業接軌 TW-ICS，日前公布第三階段在地化、過渡性措施。

今年第一季以來，六大壽險當中已有 4 家陸續宣布發行次債，其中以國泰人壽 500 億元最多，南山人壽 300 億元次之，兩家均創下自家史上以來最大的發債規模，此外，富邦人壽計畫發債 250 億元，新光人壽發債 80 億元。

此外，三商美邦人壽 25 日公告，董事會決議擬以公開募集方式，發行十年期累積次順位普通公司債，上限 50 億元，得採一次或分次發行，發行期間為十年。募得資金將用於強化財務結構、提升資本適足率，將尋求數家銀行保證。

根據統計，去年六大壽險合計發債 1110 億元，分別為國泰人壽 350 億元、富邦人壽 250 億元、南山人壽 150 億元、台灣人壽及新光人壽皆為 130 億元、凱基人壽 100 億元。

凱壽今年以來尚無發債計畫，總精算師謝如涵日前於法說會上說明，由於凱壽今年 RBC 仍高於 300%，資本相當充足，因此暫無發行次順位債的規劃，金管會保險局已陸續公布多項在地化過渡措施，協助台灣壽險業者順利接軌，而凱壽的負債成本也較同業來得低，後續會持續評估市場狀況。