3月製造業景氣轉綠 約6成產業至少亮綠燈

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-30 11:07

台灣經濟研究院今 (30) 日公布 3 月製造業景氣信號值，較上月增加 3 分至 13.41 分，燈號轉綠，亮綠燈的產業比重較上月大增 3 成衝上 45.26%，還有約 15% 的產業亮黃紅燈或紅燈，整體製造業景氣正持續走升中。

台經院表示，美國、中國製造業 PMI 指數回升至擴張區間，加上日本及東協製造業 PMI 也呈現上升趨勢，全球需求已明顯出現改善。

而國內製造產業受惠 AI、高速運算等新興應用商機持續，進出口、生產及製造業生產年增率表現皆較 2 月轉佳，帶動需求和原物料投入等面向指標，國內股市受到 ETF 熱潮及 AI、半導體題材持續發酵，台股再創新高，也推升經營環境指標。

就各主要組成項目觀察，三項分數增加，兩項減少，使信號值增加 3 分，來到 13.41 分；其中，經營環境、需求和原物料投入指標，分別增加 1.38 分、1.21 分和 0.56 分；而售價、成本指標分別減少 0.13 分、0.01 分。

就不同燈號的消長觀察，藍燈一口氣從 58.65% 減少至 3 月的 22.19%，黃藍燈由 23.50% 減少至 17.07%，綠燈由 17.05% 大增至 45.26%，黃紅燈由 0.80% 增至 11.00%，紅燈也增至 4.48%。