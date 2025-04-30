關稅措施來襲 3月製造業景氣信號重挫轉黃藍燈

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-04-30 13:35

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台灣經濟研究院今 (30) 日發布 3 月製造業景氣信號值，較上月減少 4.54 分至 12.12 分，燈號由黃紅燈一舉轉為代表景氣低迷的黃藍燈，台經院說明，受到美國關稅政策影響，美國和日本 PMI 指數下滑且持續處緊縮區間，增添製造業前景不確定性。

台經院指出，外貿需求漲幅已較上月明顯下滑，影響需求和原物料投入等指標表現。

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而在關稅壁壘風險升溫下，台股湧現賣壓下挫，加上台經院廠商調查顯示，看壞未來半年景氣表現的業者比例較上月增加，拖累經營環境面指標。

就製造業景氣信號各主要組成項目觀察，4 項分數減少，1 項增加，依序為需求、經營環境、原物料投入和售價等面向，分別減少 2.40 分、1.15 分、0.87 分和 0.15 分，成本指標則增加 0.02 分。

就不同燈號的消長觀察，藍燈比重由 1.58% 一口氣增加至 30.41%，黃藍燈由 24.99% 略增至 27.17%，綠燈由 4.56% 增至 30.14%，黃紅燈由 33.14% 減少至 12.21%，紅燈則由 35.73% 大減至 0.07%。