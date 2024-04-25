〈台經院景氣預測〉3月製造業營業氣候連4升 創2年新高

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-25 15:45

台灣經濟研究院今 (25) 日發布 3 月營業氣候測驗點調查，製造業為 99.10 點，較上月上揚 0.88 點，呈現連 4 升，並創 2 年來新高，服務業為 95.02 點，月增 2.53 點，也終結連 2 月下滑。

台經院指出，美中兩大市場經濟表現尚待觀察，加上缺工、水情吃緊、電價調漲等議題干擾，影響國內外銷訂單和下游用鋼需求，有接近 6 成比例的鋼鐵基本工業廠商持平看待未來半年；不過，受惠於半導體供應鏈庫存去化逐漸告一段落，晶圓代工及半導體封測訂單能見度轉為清晰，近 7 成比例的電子機械業者看好未來半年。

在製造業調查上，廠商當 (3) 月景氣為「好」比率為 48.6%，月增 37.4 個百分點，「壞」的比率則為 11.3%，月減 25.2 個百分點。

而對未來半年，看好廠商減少 7.0 個百分點至 43.5%，看壞比率則增加 0.7 個百分點至 11.2%，化學工業、橡塑膠製品業、非金屬礦物業、機械設備製造修配業和電子機械業均看好，鋼鐵基本工業與金屬製品業多偏向持平。

服務業方面，由於食安問題接連爆發，餐旅業看壞當月，證券業、保險業與運輸倉儲業較看好，零售業與批發業偏向普通。