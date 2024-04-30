〈5月報稅季〉刷中信卡繳綜所稅多元回饋 最高享1.6%或6期分期0利率

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-30 11:06

報稅季將至，中國信託商業銀行推出中信卡繳稅回饋無上限活動，提供民眾刷卡繳稅多元回饋的選擇，今 (2024) 年 5 月 1 日起至 6 月 3 日止，持中信商旅鈦金卡、LINE Pay 信用卡及簽帳金融卡、和泰聯名卡繳納綜所稅，可享 0.1% 現金、LINE POINTS 或和泰 Points 回饋，持中華航空聯名卡或 ANA 聯名卡繳稅，享有華航或 ANA 哩程回饋，每新台幣 300 元回饋一哩，依不同稅額級距，回饋率最高可達 1.6%。

中信銀特別針對指定信用卡及簽帳金融卡祭出繳稅多元回饋，喜愛現金或點數回饋的中信卡友，刷中信商旅鈦金卡、LINE Pay 信用卡及簽帳金融卡或和泰聯名卡繳稅，不限稅額皆享 0.1% 回饋無上限優惠，舉例來說，單筆稅額滿 100 萬元，刷上述指定卡別繳稅，可獲得 1000 元刷卡金、1000 點 LINE POINTS 或 1000 點和泰 Points 回饋。

偏好航空哩程回饋的卡友，可選擇華航聯名卡或 ANA 聯名卡繳稅快速累積哩程，每 300 元回饋 1 哩。任一中信卡及簽帳金融卡繳稅單筆稅額達 1000 萬元至 1999 萬元，再加碼華航或 ANA 哩程 6 萬哩，單筆稅額滿 2000 萬元，則享華航或 ANA 哩程 16 萬哩回饋。

以華航聯名卡繳稅、稅額滿 255 萬元回饋 8500 哩為例，可兌換香港單程經濟艙乙張（價值 1 萬元），換算回饋率達 0.39%；若以稅額滿 2000 萬元回饋 6.6 萬哩、再加碼 16 萬哩為例，加總共 22.6 萬哩，可兌換 1 張長程線商務艙來回機票及 1 張亞洲線豪華經濟艙來回機票（價值約 32 萬元），換算回饋率最高達 1.6%。

此外，中信銀行亦推出不限卡別繳稅皆可享 3 期、6 期分期 0 利率優惠，另有優惠分期 12 期利率 3.88% 或 24 期利率 6.88% 的選項，今年 7 月 31 日前皆可設定分期，中信卡友可選擇繳稅回饋無上限活動或分期繳稅優惠，回饋更多元。

中信卡繳稅優惠一覽表

優惠內容 項目 指定產品 （含簽帳金融卡） 中信卡友繳稅回饋 繳稅回 饋無上限 多元回饋任你選 中信商旅鈦金卡 不限稅額享 0.1% 現金或 0.1% LINE POINTS 或 0.1% 和泰 Points 回饋，回饋無上限 LINE Pay 卡 和泰聯名卡 中華航空聯名卡 每新臺幣 300 元回饋 1 哩，回饋無上限 ANA 聯名卡 高稅額 加碼 任一中信卡 單筆稅額達新臺幣 1,000 萬元至新臺幣 1,999 萬元，不限卡別加碼華航哩程或 ANA 哩程 6 萬哩

單筆稅額滿新臺幣 2,000 萬元，不限卡別加碼華航哩程或 ANA 哩程 16 萬哩

每戶限回饋乙次，稅額擇優計算 分期繳稅優惠 中國信託信用卡 3 期、6 期分期 0 利率

優惠分期：單筆新臺幣 500 元以上，享 12 期 3.88% 或 24 期 6.88% 優惠利率

備註：

繳稅回饋無上限活動及分期繳稅優惠須二擇一適用。 分期繳稅優惠不適用無分期功能之簽帳金融卡、公司卡、採購卡、雙幣卡之外幣消費與超商繳納稅款。