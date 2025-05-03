蘋果執行長庫克：今年將採購超過190億顆美國製造的晶片

鉅亨網編譯莊閔棻 綜合報導 2025-05-03 16:00

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為響應川普政府推動的「投資美國」與「美國製造」政策，蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克（Tim Cook）在 2025 年第二季財報電話會議中宣布，公司計畫今年將從美國採購超過 190 億顆晶片，逐步降低對中國供應鏈的依賴，並加速印度的 iPhone 製造計畫。

據報導，庫克表示，蘋果將更倚重設於美國台積電 (TSM-US) 亞利桑那州新廠的晶片。目前台積電位於亞利桑那州的首座 4 奈米晶圓廠已經開始生產 iPad 與 Apple Watch 的處理器。同時，庫克也提到將採購來自美國的 iPhone 螢幕玻璃，外界則推測可能是康寧公司 (GLW-US) 。

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早前，蘋果就曾承諾未來四年將在美國投資超過 5,000 億美元，包含德州 AI 伺服器工廠建設。庫克指出，這筆龐大投資涵蓋多項資本支出與營運項目，遍及密西根州、德州、加州、亞利桑那州等地，並強調其中許多項目是與合作夥伴聯合進行。

值得注意的是，在此次財報會議中，「印度」被提及的頻率幾乎與「中國」相當，凸顯其未來在蘋果業務布局中的關鍵地位。隨著中國市場銷售放緩，印度正迅速崛起為替代選項，目前已負責全球 20% 的 iPhone 生產，預計到 2026 年，供美市場的 iPhone 將多由印度製造。

面對可能升高的美中貿易關稅風險，庫克則重申蘋果全球供應鏈保持多元化的重要性。他指出，過去已發現供應鏈過度集中於單一地區風險過高，因此逐步分散策略勢在必行。不過，他也坦言目前難以預測 6 月之後的政策變化。