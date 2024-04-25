〈財報〉開拓重工調整後每股盈餘超市場預期

鉅亨網新聞中心 2024-04-25 19:30

開拓重工 (卡特彼勒)(CAT-US) 周四 (25 日) 發布首季財報，儘管公司整體營收低於分析師的預期，但獲利優於華爾街的評估。

在公司發布的最新財報中，開拓重工首季淨利為 28.6 億美元，即調整後每股 5.75 美元。相比之下，去年第一季為 19.4 億美元，即每股 3.74 美元。平均預期該公司每股盈餘 5.14 美元。

開拓重工財報重要數據 (GAAP)

淨利：28.6 億美元，去年同期為 19.4 億美元；

每股盈餘：5.75 美元，去年同期為 3.74 美元；

營收：158.0 億美元，去年同期為 158.6 億美元。

開拓重工通常被視為經濟領頭羊，因為其需求有助揭示世界各地礦業、建築這類行業的健康狀況。

開拓重工受益於拜登總統 1 兆美元的基礎設施法，用於升級道路、橋樑和其他交通基礎設施。儘管去年的繁榮有所放緩，但仍保持相對穩定，幫助公司維持了 2023 年下半年推出的漲價政策。