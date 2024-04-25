〈財報〉西南航空Q1業績遜色 祭撙節措施應對波音交機量下滑

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-25 20:01

西南航空 (Southwest Airlines) 周四 (25 日) 美股盤前公布 2024 會計年度第一季財報，不僅營收遜色，虧損也高於華爾街分析師預期，甚至遠遜去年同期。值得注意的是，西南航空第三次下調對波音 (BA-US) 今年新機交付量預期並警告這種狀況可能會持續至明年，與此同時也宣布採用撙節措施來延緩由此帶來的打擊。

展望未來，隨著夏季旅遊旺季到來，西南航空預估第二季 (本季) 運載力年增 8% 至 9%、非燃料單位成本成長 7.5%，高於分析師預估的 3.9%、每英里飛行營收估下滑 1.5% 至 3.5%，遠遜分析師預估的成長 0.16%。按全年來看，該航空公司預估運載力僅成長 4%，低於先前預估的 6%；營收僅成長 8% 至 9%。

根據財報，西南航空第一季營收年增近 11% 至 63.3 億美元，略低於分析師預期的 64.2 億美元、經調整後每股虧損 0.36 美元，高於分析師預估的 0.34 美元。

該航空公司今年前三季虧損 2.31 億美元，合每股虧損 0.39 美元，遠超去年同期的虧損 1.59 億美元或每股虧損 0.27 美元；經一次性項目調整後，上季虧損 2.18 億美元，合每股虧損 0.36 美元。

值得注意的是，西南航空在財報中寫道，目前預估只會收到 20 架波音 737 Max 8 飛機，遠低於公司先前預估的 46 架，這是該公司自今年 1 月以來第三次下修波音的交機量。此舉也透露波音因為飛機問題對其主要客戶帶來嚴重的打擊。

目前西南航空只能延後舊飛機退役時間、進行撙節措施 (包括員工放無薪假) 緩衝由此帶來的打擊，同時還預告裁員消息，預估今年底會比去年減少約 2,000 員工。