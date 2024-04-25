葉倫淡化美Q1經濟成長報告 認為經濟表現良好、通膨終將消散

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-25 23:50

美國最新公布數據顯示上季經濟成長疲弱且通膨頑強，美國財政部長葉倫周四 (25 日) 受訪時淡化數據報告，認為經濟依然表現良好，而且還能在不削弱就業市場的情況下讓通膨降溫。

葉倫周四接受路透直播採訪時說：「我不認為有任何理由需要透過提高失業率引導通膨降溫，目前沒有任何證據表明就業市場如此火熱，以至於薪資壓力成為通膨的一個來源。」她補充說，就業數據與通膨持續下行的趨勢一致。

此外，葉倫也淡化周四商務部公布的經濟成長放緩的報告，她表示有「特殊」因素抑制整體經濟成長，未來經濟將繼續全速前進。

她指出，消費者物價上漲的最大組成部分是住房成本，而未來一年這部分對通膨率的貢獻將會下降。葉倫說：「房租已經穩定下來，某些情況還降不下來。但隨時間推移，這種變化將被納入消費者物價指數 (CPI) 的住房組成部分。」