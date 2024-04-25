〈財報〉抗癌藥物銷售亮眼 AZ上季獲利超預期

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-25 20:52

英國製藥巨擘阿斯特捷利康 (AstraZeneca, AZ) 周四 (25 日) 美股盤前公布上季財報，受惠其抗癌藥物 Imfinzi 和 Tagrisso 以及新上市的 Enhertu 需求旺盛，上季獲利打敗華爾街分析師預期。利多消息推升其美股 ADR 盤前大漲逾 5%。

展望未來，阿斯特捷利康仍維持先前預測，預估今年總營收和核心每股獲利將成長兩位數至 10% 左右。

截稿前，阿斯特捷利康 (AZN-US) 美股 ADR 周四盤前上漲 5.06%，至每股 74.80 美元；其在倫敦股票在財報出爐後一度飆漲 6.5%，創下 3 年多來最大漲幅。

根據財報，這家英國大型藥商上季核心每股獲利報 2.06 美元、營收年增 19% 至 126.8 億美元，雙雙遠超華爾街分析師預期的 1.92 美元與 118.4 億美元。

值得注意的是，該公司腫瘤藥物第一季銷售額大幅成長 26% 至 51.2 億美元。另外其與日本最大製藥公司第一三共 (Daiichi Sankyo) 合作的乳癌治療藥物 Enhertu，以及和安進 (Amgen)(AMGN-US) 合作的氣喘藥物 Tezspire 等藥物總營收在上季成長 60% 以上。

Hargreaves Lansdown 股票研究主管 Derren Nathan 表示：「美國權益研究與開發 (R&D) 投資仍然很高，但這肯定正在取得成果，而且自年底以來已經啟動六項 III 期試驗，未來可能會有更多。 」「當然，它們很有可能不會都帶來新的收入來源，但該公司的成功記錄令人印象深刻。」

摩根士丹利分析師 Mark Purcell 在給客戶的報告中寫道，如果阿斯特捷利康這種強勁的業績能夠持續下去，那麼「普遍預期將大幅上升」。

阿斯特捷利康將於 5 月 21 日舉辦十年來的首次投資者日。兩周前，該公司表示，今年將把年度股息提高 7%，押注其頂級藥物和近期收購帶來的強勁業績和現金流。

阿斯特捷利康一直在大舉收購，今年 3 月同意收購 Fusion Pharmaceuticals Inc. 和 Amolyt Pharma，以加強其旨在推向市場的藥物流量。該公司執行長 Pascal sooriot 說，交易的步伐現在可能會放緩。