布林肯第二次訪華 學界談美中可能談出什麼成果

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-25 16:20

美國國務卿布林肯周三（24 日）抵達上海，展開任內第二次訪華行程，他將走訪上海和北京，會見商界人士，並與中方官員舉行會談。

在布林肯三天訪華行程中，中美雙方將談什麼，怎麼談，可能達成什麼結果？多名美國事務專家表示，從雙方公布的消息來看，兩國將暫時繼續透過常態化高層互訪，維持溝通渠道，管控分歧，但美中關係要進一步取得進展，仍面臨相當大的挑戰。

「美方的所作所為，讓中國對拜登政府的對華政策仍然充滿嚴重的懷疑，對美方近期的一系列動作更是強烈不滿。當美國只關注自己的利益訴求，只向對方提出不合理的關切，這一關係的基礎上，能談出什麼東西呢？」復旦大學美國研究中心主任吳心伯說。

據《環球時報》報導，克里斯多福新港大學（CNU）助理教授孫太一表示，如果美方真的推出制裁中國銀行等措施，對美國自身和美元的國際地位會產生較大負面影響，「我認為美國尋求達成的局面是，讓中方感覺這是有效威懾，主動改變與俄羅斯的貿易內容和方式，從而只讓中俄受到影響，美方則無需承擔推出制裁措施帶來的後果。」

但他直言，制裁威脅將再次動搖中美關係的基石。「其實我們很期待布林肯此行能改變美國人赴華旅行的建議等級，讓更多民間交流得以實現，不要人為設置障礙，讓未來幾年能有 5 萬美國學生赴華學習。但這樣的潛在進展，可能會被制裁陰影籠罩。」

清華大學戰略與安全研究中心助理研究員孫成昊則指出，今年中美關係面臨的一大風險，是 5 月 20 日前後台灣準總統賴清德會在就職演講中釋出哪些訊息？美國在這個時間點前後會有什麼舉動？如果美國或台灣當局出現過於挑釁的動作，不僅會影響台海局勢，也會影響中美關係。

孫成昊說，第二大風險在南海，如果美國繼續強力支持菲律賓主動挑釁中國，南海局勢和中美關係也會面臨更多不確定性。

「不能指望中美透過一兩次訪問或會晤就解決所有的問題。」他認為，即使中美在存在分歧的情況下，兩國能談的問題仍有許多，比如禁毒、氣候治理、人工智慧（AI）等。