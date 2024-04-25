愈演愈烈！美挺巴學運蔓延海外 眾院議長威脅派國民兵鎮壓

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-04-25 14:06

最近幾天，美國突然爆發大規模學運，哥倫比亞、哈佛、耶魯等 20 多所知名大學爆發大規模抗議活動，以表達對總統拜登在外交上偏袒以色列的不滿，而且情況還在不斷升級，這波學運潮最新已擴散至德州大學奧斯汀分校，甚至擴散到美國以外的國家，有越來越多學生希望大學跟武裝以色列軍隊的美國企業切斷關係。

儘管警方在一些校園採取嚴厲的應對措施，但許多大學生們仍持續進行聲援巴勒斯坦的抗議活動，德州大學奧斯汀在當地時間周三 (24 日) 傳出示威學生和大批警力爆發肢體衝突的情形，至少數十人遭逮捕。

紐約康乃爾大學學生在最近的一次公投投票中，有近七成學生表示，康乃爾大學應該從支持加薩戰爭的企業中撤資，並特別點名 BAE Systems、波音、Elbit Systems 和洛克希德馬丁公司。

與此同時，在澳洲參加墨爾本大學加薩團結營的學生發出聲明呼籲墨爾本大學切斷與上述美國公司的關係。

最先發起抗議的是哥倫比亞大學，數百名學生上周三 (17 日) 在校園內集會，抗議活動由「巴勒斯坦學生正義團體」、「猶太和平之聲」等 120 多個校園組織發起，盼提高民眾對「巴勒斯坦人民面臨種族滅絕和流離失所」狀況的認識。

隔天，哥大校方以學生違反校規為由報警，警方進入校園驅散抗議的學生，並逮捕 100 多人，哥大校方也因為處理示威活動而面臨來自各方越來越多的批評。

美國眾院議長強生在事發後參觀哥大表達對猶太學生支持時，除呼籲哥大校長 Minouche Shafik 辭職外，甚至威脅可能會部署國民兵鎮壓美國大學生的抗議活動，強生警告說若不迅速遏制這種情況和停止這些威脅和恐嚇，國民兵就到了出動的時候了，但他的發言立刻遭學生質問，現場學生甚至高喊「邁克，你真糟！」的口號來表達不滿。

隨著校園愈發不平靜，哈佛已關閉校園，跟該校有關的人員需要獲得許可才能進入校園，在加利福尼亞州，阿克塔公立大學跟加州理工洪堡分校的校園在親巴勒斯坦抗議者佔領校園建築後被關閉。