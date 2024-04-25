新總統任期出訪第一站？普丁：計劃5月訪問中國

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-25 23:38

多家俄媒周四（25 日）報導，俄羅斯總統普丁在出席工業家和企業家聯盟的一場活動時表示，他計劃今年 5 月訪問中國。

據《塔斯社》報導，普丁未說明訪華具體日期，但考慮到他說的月份，此次訪問可能是普丁新總統任期出訪的第一站。俄國將於 5 月 7 日舉行總統就職典禮。

俄羅斯《消息報》曾在 3 月報導，普丁成功連任後，在克里姆林宮與國家杜馬各黨團領導人會面時，俄羅斯聯邦共產黨中央委員會主席久加諾夫建議普丁可以從訪問中國展開新任期。

「我希望您的首次訪問是在東方，而不是在西方。」久加諾夫說，中國領導人「正在期待您的訪問」。對此，普丁微笑地回覆稱：「我一定會認真考慮您剛才所說的話，不開玩笑。」

《路透》也曾在 3 月披露，五名消息人士透露，普丁可能會在 5 月訪華，並拜會中國國家主席習近平。

當時俄國總統新聞秘書佩斯科夫表示，目前正在籌備普丁的數次出訪、數個最高層接觸，等到日期臨近，我方會像往常一樣通報大家。」