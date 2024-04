裕隆LINE GO一季推一新服務 下半年N7車隊上線

裕隆集團今 (23) 日宣布,轉投資 LINE GO MaaS 移動服務平台自去年 10 月上線至今,短短半年會員突破 400 萬門檻,在一站式、免下載 APP 及快速啟動租車、叫車及機場接送等移動服務的基礎下,將以一季一個新服務的速度,持續導入多元服務,預計下半年將投入 LUXGEN N7,打造全新綠能車隊。

裕隆說明,LINE GO 目標透過科技與創新,共同開創智慧移動新時代,實現台灣最大 MaaS 服務平台的願景。

LINE GO 在既有計程車叫車平台基礎下,導入自遊租共享汽車、機場即時接送等多元服務及數位科技,為用戶打造智慧生活的移動生態系,現階段持續增加綠能車數量,下半年將投入 LUXGEN N7 車隊,提供客戶更永續、低碳的乘車選擇。

隨著共享經濟趨於熱絡,市場關注共享租車業務,LINE GO 自遊租已導入包括三菱 Outlander、福斯 Golf 等,共 7 個品牌 15 種車款。

為歡慶快速達到 400 萬會員里程碑,LINE GO 也同步推出「四重 GO」慶祝活動,4 月 21 日至 5 月 20 日活動期間,除送出 LINE GO 自遊租 400 元紀念券,LINE GO TAXI 活動首周提供 Happy Hour 四小時趟趟 4 折、還有周周抽首租免單、福斯 Golf 小鋼炮 0 元起租等活動,活動期間使用滿 4 趟,還能參加抽獎,最大獎將可獲得日本來回機票及機場接送服務,以及菁鑽聯盟住宿券等。