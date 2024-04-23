裕隆LINE GO一季推一新服務 下半年N7車隊上線

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-23 15:28

裕隆集團今 (23) 日宣布，轉投資 LINE GO MaaS 移動服務平台自去年 10 月上線至今，短短半年會員突破 400 萬門檻，在一站式、免下載 APP 及快速啟動租車、叫車及機場接送等移動服務的基礎下，將以一季一個新服務的速度，持續導入多元服務，預計下半年將投入 LUXGEN N7，打造全新綠能車隊。

裕隆說明，LINE GO 目標透過科技與創新，共同開創智慧移動新時代，實現台灣最大 MaaS 服務平台的願景。

LINE GO 在既有計程車叫車平台基礎下，導入自遊租共享汽車、機場即時接送等多元服務及數位科技，為用戶打造智慧生活的移動生態系，現階段持續增加綠能車數量，下半年將投入 LUXGEN N7 車隊，提供客戶更永續、低碳的乘車選擇。

隨著共享經濟趨於熱絡，市場關注共享租車業務，LINE GO 自遊租已導入包括三菱 Outlander、福斯 Golf 等，共 7 個品牌 15 種車款。