裕隆LINE GO一季推一新服務 下半年N7車隊上線
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-23 15:28
裕隆集團今 (23) 日宣布，轉投資 LINE GO MaaS 移動服務平台自去年 10 月上線至今，短短半年會員突破 400 萬門檻，在一站式、免下載 APP 及快速啟動租車、叫車及機場接送等移動服務的基礎下，將以一季一個新服務的速度，持續導入多元服務，預計下半年將投入 LUXGEN N7，打造全新綠能車隊。
裕隆說明，LINE GO 目標透過科技與創新，共同開創智慧移動新時代，實現台灣最大 MaaS 服務平台的願景。
LINE GO 在既有計程車叫車平台基礎下，導入自遊租共享汽車、機場即時接送等多元服務及數位科技，為用戶打造智慧生活的移動生態系，現階段持續增加綠能車數量，下半年將投入 LUXGEN N7 車隊，提供客戶更永續、低碳的乘車選擇。
隨著共享經濟趨於熱絡，市場關注共享租車業務，LINE GO 自遊租已導入包括三菱 Outlander、福斯 Golf 等，共 7 個品牌 15 種車款。
為歡慶快速達到 400 萬會員里程碑，LINE GO 也同步推出「四重 GO」慶祝活動，4 月 21 日至 5 月 20 日活動期間，除送出 LINE GO 自遊租 400 元紀念券，LINE GO TAXI 活動首周提供 Happy Hour 四小時趟趟 4 折、還有周周抽首租免單、福斯 Golf 小鋼炮 0 元起租等活動，活動期間使用滿 4 趟，還能參加抽獎，最大獎將可獲得日本來回機票及機場接送服務，以及菁鑽聯盟住宿券等。
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