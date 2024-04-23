〈花蓮強震〉101總座：營運無虞 「客人都知道是最安全的地方」

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-23 12:51

花蓮自昨日下午起接連發生多起有感地震，且至今 (23) 日上午仍餘震不斷，台灣地標台北 101 總經理朱麗文今 (23) 日指出，101 沒有受到影響，24 小時有人員值班確保營運沒有疑慮，「客人都知道 101 是最安全的地方」。

朱麗文說明，101 會確認運作都是正常，24 小時有人員值班，隨時注意回報，觀察今年以來人潮還是正成長。

朱麗文也提到，儘管去年主要的精品業種比較基期高，業績仍維持正成長，作為台北的地標，將持續設計國際來客的導客活動，包括東南亞、日本、韓國和歐美等來客均有增加。

同時，101 本地客會員今年以來消費達 2 位數成長，還是最重要的業績挹注動能。

隨著母親節大檔期將至，101 強打花卉主題，結合國際品牌百大春夏獨家新品、大型花園主題策展「夢幻香氛花園」和「蕨・蘭之美」雲端花藝展，以及線上線下康乃馨快閃花坊，以浪漫花季旅程吸引女性客群。