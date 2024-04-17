〈裕隆集團展望〉納智捷n7迎來密集交車期 Q2每月交近1500台
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-17 14:44
裕隆 (2201-TW) 今 (17) 日召開法說會，針對外界關注的純電動車 n7 出貨說明，第一季已交車 500 台，預計 4 月起每月交車 1200-1500 台，目標上半年全數交車完畢，而展間也將展開新一波的訂購活動，在新車款的挹注下，看好今年營收有望較去年表現好。
裕隆說明，4 月起 n7 單月交車目標衝 1200-1500 台，上半年交車完畢，但終端消費者取車還是要看納智捷品牌的排程，接下來展間也將進行第二波訂購。
對於法人關注的 n7 獲利能力，裕隆說明，今年的毛利率和營業利益率與去年接近 「n7 的毛利率考量因素比較多，裕隆仍會維持代工廠的競爭力」。
裕隆強調，旗下代工品牌蠻多，除了 n7，裕日車 (2227-TW) 也有幾款改款車會上市，「都有自己的銷售表現，只要銷售亮點能掌握住，都會對營收有助益」，對後市樂觀看待，營收表現有望較去年好。
目前裕隆三義廠暫無擴廠計畫，目前單月代工量約 2500-3500 台。
另外，隨著新店裕隆城開幕營運，去年貢獻裕隆資金收入約 4 億元。
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