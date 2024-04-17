〈裕隆集團展望〉納智捷n7迎來密集交車期 Q2每月交近1500台

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-17 14:44

裕隆 (2201-TW) 今 (17) 日召開法說會，針對外界關注的純電動車 n7 出貨說明，第一季已交車 500 台，預計 4 月起每月交車 1200-1500 台，目標上半年全數交車完畢，而展間也將展開新一波的訂購活動，在新車款的挹注下，看好今年營收有望較去年表現好。

裕隆說明，4 月起 n7 單月交車目標衝 1200-1500 台，上半年交車完畢，但終端消費者取車還是要看納智捷品牌的排程，接下來展間也將進行第二波訂購。

對於法人關注的 n7 獲利能力，裕隆說明，今年的毛利率和營業利益率與去年接近 「n7 的毛利率考量因素比較多，裕隆仍會維持代工廠的競爭力」。

目前裕隆三義廠暫無擴廠計畫，目前單月代工量約 2500-3500 台。