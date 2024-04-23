RBC未達標！金管會2理由重罰新壽、新光金 董座各減薪1年

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-23 17:41

保險局副局長蔡火炎說明，新壽 2023 年 6 月底資本適足率未達法定標準 200%，金管會依據保險法第 143 條之 6 第 1 款第 1 目規定令該公司提出增資、財務或業務改善計畫。該公司所報改善計畫有關現金增資 70 億元無具體增資時程，經金管會多次去函要求補正具體時程未果，且該公司去年底僅完成 15 億元增資，使資本適足率未達法定標準。

金管會於今年 1 月 22 日函請新壽提具完整、具體且可確保該公司今年 6 月底資本適足率符合法令規定之增資計畫及明確時程。不過，該公司 2 月 22 日函報的改善計畫，雖有提出現增 70 億元及發行次順位債券 80 億元，但執行後仍無法使 RBC 達標。

蔡火炎進一步說明，新壽其他改善措施包括提升收益、降低避險成本及撙節費用等欠缺量化評估依據，具高度不確定性，且無明確執行時程，亦難認依所提計畫確實執行能使新壽今年 6 月底資本適足率達法定標準。

蔡火炎指出，魏寶生應充分瞭解新壽增資的必要性及急迫性，但身為新壽董事長，卻僅將金管會相關函示、到會溝通情形於董事會中說明，並未於董事會中表達應積極尋求新光金現增，且承諾 2024 年增資 70 億元中之 55 億元亦未有具體時程，即於今年 2 月 17 日董事會通過無法使新壽 RBC 達標的 2024 年改善計畫，顯見魏寶生未能善盡董事長職責，不利公司健全經營及保戶權益維護。

銀行局副局長林志吉表示，新光金今年 2 月 22 日函報對新壽的增資計畫，包括由各子公司盈餘上繳 70 億元轉增資新壽、新壽發行具資本性質債券 80 億元，上開方案執行後資本適足率約為 169%，另餘 31 個百分點缺口，則以財務及業務改善面提升計畫為之，內容有欠具體，欠缺量化評估依據，且具有高度不確定性。

金管會表示，自去年陳淮舟董事長上任後，即已多次向其告知，惟均未見其有積極回應或作為，故命公司對其減薪 5 成。本次處分亦請新光金於文到 2 個月內，提報具體、完整且可使新壽於合理期間資本適足率符合法令規定之增資、財務或業務改善計畫。