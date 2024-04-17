鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-17 15:59

中華車 (2204-TW) 今 (17) 日召開法說會時指出，預估今年國內新車掛牌規模回歸至近年平均規模 45 萬台，不過，中華車在新車型的導入下，銷量有望持續強勁成長至 6.6 萬台，大幅優於去年的 5.3 萬台，增幅達 24%，而「營收增幅可望和台數增幅相當」。

中華車說明，去年車市掛牌 47.7 萬台是 2005 年來最高一年，原因是多數新車交車遞延所致，預料今年會回到平均規模的 45 萬台，不過，隨著乘車、商車新車系持續加入，目標銷量續增至 6.6 萬台，可望大幅優於去年的 5.3 萬台，並看好，營收增幅和台數增幅相當。

在商用車方面，中華車透露，中華菱利將推出大改款，「是非常重要的新產品」，今年會上市但不會太早。

中華車採取乘用車導入多元品牌、商用車強化自主技術研發的雙發展策略， 4 月推出全新升級的主研發電動商用車 E300· 純電續航里程约 326km、支援快充等功能滿足各種場景的用車需求，強打綠色物流及出行解決方案，上市第一年銷售實績超越目標。

透過 E300 的技術驗證，中華車以模組化和平台化的開發模式，積極推進全新電動商用車開發，預計於明年上市，車上搭載自主開發的三電系統、ADAS 功能等，也將帶動協力體系的智慧化與電動化升級。